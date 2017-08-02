Елена Вадимовна Романовская und Виктор Павлович Кузнецов
Формирование механизма реструктуризации предприятий машиностроения
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659508714
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Объем: 148 стр.
В монографии изложены актуальные аспекты реструктуризации предприятий. Реструктуризация является высокоэффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и рассматривается как совокупность мероприятий по комплексному приведению условий функционирования компании в соответствии с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития.Монография написана на основе материалов российских и зарубежных литературных источников, может быть с успехом использована руководителями промышленных предприятий, чьим направлением являются структурные изменения, поскольку все основные проблемы и подходы в данной области имеют единую основу и характер. Монография может представлять интерес для студентов финансово-экономических вузов, техникумов, колледжей, может помочь работникам коммерческих предприятий глубже разобраться в особенностях инновационного менеджмента наших дней. Исследование полезно всем изучающим возможности современного менеджмента при реструктуризации промышленных предприятий.
Основы, подходы, методика
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