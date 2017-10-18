Наталья Неклюдова
Внешняя трудовая миграция
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845433301
Книгопечатная продукция
Объем: 188 стр.
Книга посвящена международной трудовой миграции и ее воздействию на экономику региона. Обобщен опыт регулирования внешних миграционных потоков в зарубежных странах. Определены сущность и структура региональной системы регулирования внешней трудово миграции, ее цели и задачи. Проанализировано содержание основных механизмов регулирования внешних трудовых потоков. Представлен анализ динамики и современного состояния региональных процессов трудовой миграции на примере Свердловской области, дана оценка эффективности применения иностранной рабочей силы в регионе. На основе представленного анализа предлагаются направления совершенствования системы регулирования внешней трудовой миграции, а также меры, способствующие использованию международной трудовой миграции в качестве важнейшего элемента экономического развития. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами трудовой миграции и регионального развития. Книга содержит конкретные рекомендации, которые могут быть использованы официальными органами, осуществляющими выработку политики в области миграции, а также законодателями.
Совершенствование системы регулирования
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