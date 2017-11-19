Исследование Google: в чем реальная польза геосервисов?

Без геопространственных сервисов сегодня уже сложно представить онлайн-мир. Бизнес, экология, урбанистика, социальная сфера ー вот примеры областей, где геосервисы делают жизнь людей проще и приятнее. Но так как многие из них абсолютно бесплатны, а какие-то встроены в другие продукты (например, в сервисы онлайн-бронирований и карпулинга), то оценить их реальный вклад в структуру ВВП достаточно сложно.

Мы в Google провели масштабное исследование и проанализировали крупнейшие георесурсы, чтобы оценить вклад геопространственных сервисов в мировую и российскую экономику. В нем участвовали 22 страны, среди них ー Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и другие. И сейчас мы рады поделиться с вами самыми интересными наблюдениями и выводами по нашей стране.

Самое важное ー пользователи отмечают*, что их жизнь действительно становится легче благодаря геосервисам. Активнее всего они используют цифровые карты (84% опрошенных), а на первых местах среди продуктов, в которые геосервисы интегрированы, ー социальные сети и образовательные продукты. С помощью геосервисов люди выбирают маршруты, чтобы поменьше стоять в пробках. Благодаря цифровым картам время в пути в среднем сокращается на 11%, что можно оценить в 704 млрд рублей в год в пересчете на среднюю заработную плату. Более 40% пользователей цифровых карт также отмечают, что с их помощью они чувствуют себя в большей безопасности за рулем, так как могут избегать опасных районов и лучше следить за ограничениями скорости. С помощью геосервисов российские пользователи совершают покупки намного быстрее и за год экономят в общей сложности 740 млн часов или в пересчете 268 млрд руб.

Значительное влияние геопространственные сервисы оказывают и на бизнес. По нашим данным, выгода от роста производительности, связанного с использованием таких сервисов, превышает стоимость самой геопространственной индустрии в 20 раз. Например, цифровые карты в России способствовали продажам на общую сумму до 5 429 млрд руб. Среднестатистический российский пользователь цифровых карт совершает 50 покупок в год с их использованием. Это больше, чем в Европе (42 покупки), Северной Америке (32 покупки) и Африке (29 покупок). Людям стало проще планировать покупки, потому что кофейни, развлекательные центры и магазины теперь легко найти при помощи онлайн-карт в любом городе. 67% российских респондентов уверены, что без помощи цифровых карт им пришлось бы тратить больше времени на покупки. Примерно столько же респондентов рассказывают, что они используют онлайн-карты для планирования туристических поездок.

Значение геосервисов для общества также велико. Например, они могут создать до 220 тыс. рабочих мест в нашей стране. Согласно оценкам, в ситуациях, когда на счету каждая секунда, цифровые карты могли бы помочь сократить время реагирования сотрудников скорой помощи на 3,5 минуты, а пожарных ー на 2. Даже, казалось бы, нерешаемая проблема пробок сегодня имеет шансы стать чуть менее острой благодаря сервисам карпулинга и популяризации общественного транспорта ー ведь поездок на автомобиле, по данным исследования, может стать почти на 4 млн меньше.

Технологии делают жизнь проще и комфортнее, они способствуют развитию бизнеса и общества. Сегодня, когда экономика становится цифровой, геосервисы могут стать одними из драйверов этих изменений. Уверены, что с их помощью мир становится лучше!

*Вся информация получена или рассчитана с помощью анализа, проведенного компанией AlphaBeta на основе данных из сторонних источников, опросов потребителей и собственных исследований.