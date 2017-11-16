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Участников программы "Спасибо от Сбербанка" ждет 1 000 000 бонусов и более 10 000 000 призов в игре "Спасибомания"

Участников программы &quot;Спасибо от Сбербанка&quot; ждет 1 000 000 бонусов и более 10 000 000 призов в игре &quot;Спасибомания&quot;

Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила беспрецедентную акцию с игровой механикой и возможностью выиграть 1 миллион бонусов СПАСИБО и более 10 миллионов призов.

Акция действует с 7 ноября 2017 года по 31 января 2018 года включительно. Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте game.spasibosb.ru.

Механика игры максимально проста: пользователи бросают «кубик» и передвигаются по виртуальной карте на то количество ходов, которое выпало, в зависимости от шага клиент получает призы или дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов. Для того чтобы бросить «кубики», клиент может накопить броски с помощью выполнения простых действий или списав от 40 бонусов в счет броска.

Участников ждет главный приз 1 000 000 бонусов СПАСИБО и более 10 000 000 других призов: до 10% СПАСИБО за покупки в категориях, до 10 000 СПАСИБО на счёт и многое другое.

«Подобную акцию наша программа проводит впервые. Благодаря геймификации и простоте игрового процесса мы ожидаем высокую вовлеченность участников», – прокомментировал генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка» Михаил Коломиец.

Подробнее об игре: game.spasibosb.ru

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 30 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

17.11.2017

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