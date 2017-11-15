Virtus.pro объявляет о долгосрочном партнерстве с LG Electronics

Киберспортивная организация Virtus.pro и мировой лидер в области инноваций и производства высокотехнологичной электроники LG Electronics объявляют о начале долгосрочного сотрудничества. LG Electronics выступит техническим партнером состава Virtus.pro в дисциплине Dota 2.

Игроки Virtus.pro будут использовать игровые UltraWide мониторы LG 34UC79G-B для тренировок на московском буткемпе и расскажут о своем опыте на страницах своих социальных сетей. Они также примут участие в маркетинговых активностях и тестировании продукции бренда.

Модель игрового монитора LG 34UC79G-B идеально подходит для геймеров. Главными особенностями модели являются изогнутый UltraWide экран с увеличенным углом обзора, обеспечивающим преимущество в шутерах, а также сниженное время отклика, гарантирующее по-настоящему плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Для максимального удобства у монитора регулируется высота подставки и угол наклона. А чтобы провод мыши не мешал во время жарких баталий, его можно закрепить с помощью специального крючка.

Роман Дворянкин, Генеральный менеджер Virtus.pro: «Партнёрство с LG Electronics – очень важный шаг для нашей организации и отличная новость для игроков, которые смогут оттачивать мастерство, используя лучшую технику».

«Киберспорт в России завоевывает всю большую популярность, а киберспортсмены как профессионалы должны показывать лучшие результаты. Мы рады, что можем предоставить наши UltraWide мониторы, которые обеспечивают четкость и динамичность изображения, давая игрокам возможность совершенствовать свое мастерство», – говорит Ха Сынхюн, руководитель направления IT-продуктов компании LG Electronics.