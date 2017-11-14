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Футбольный День донора на заводе LG Electronics при поддержке Валерия Карпина и Гильерме Маринато

Футбольный День донора на заводе LG Electronics при поддержке Валерия Карпина и Гильерме Маринато

Следуя традиции, ежегодно в офисах LG Electronics (LG) по всему миру проводятся недели донорства. Новый день донора на заводе компании в Подмосковье, 13-й по счету и 88-й в рамках поддержки Программы развития Службы крови Минздрава России и ФМБА России, стал частью глобальной акции и продолжил футбольный донорский марафон #LGПередайПасДобра. В этот день сотрудников LG-доноров, среди которых есть игроки заводской команды, поддержали прославленный футболист, трехкратный чемпион России Валерией Карпин и вратарь ведущего российского клуба Гильерме Маринато.

Донорская акция на заводе LG в Подмосковье, проведенная Центром крови ФМБА России, продолжила шестой марафон в поддержку безвозмездного донорства крови #LGПередайПасДобра, приняв эстафету из Улан-Удэ, где Валерий Карпин также поддержал корпоративное донорское движение. Напомним, что проект стартовал в Минске в марте 2017 г. с футбольной командой «Крумкачы» и был продолжен в апреле совместно с «Эльдорадо» в Москве при поддержке Дениса Глушакова и Артема Реброва. Пас Добра был также передан в Республику Удмуртия, Ижевск, а затем Роману Широкову в Москву и Руслану Нигматуллину в Казань. В июле футбольная донорская акция была подхвачена участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и вратарем Антоном Шуниным.

Сотрудники завода LG не только являются активными волонтерами, помогающими местным сообществам Рузского района, но и придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом, в том числе футболом. Так начиная с 2012 года на подмосковном предприятии функционирует собственная футбольная лига.  Поэтому участие в Дне донора Валерия Карпина и Гильерме Маринато стало знаковым событием для всех. В этот день послы добрых дел LG не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами, поддержав тему важности добрых дел и рассказав о том, как взаимосвязаны спорт и добро.

Став в 2009 году первым из бизнес-сообщества партнером Минздрава России и ФМБА России, компания LG реализует проект «Корпоративное волонтерство. Содействие донорскому движению во имя здоровья нации» в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов на территории России. За 9 лет проект LG достиг впечатляющих результатов по привлечению доноров, компаний-партнеров и освещению проблематики донорства в СМИ, а также вовлечению в донорское движение молодых людей. Всего было проведено 88 Дней донора в 28 городах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Молдавии, в которых приняло участие более 8 300 человек. Свыше 55 известных российских спортсменов поддержали социальную инициативу компании и стали послами добрых дел LG: известные футболисты Валерий Карпин, Денис Глушаков, Артем Ребров, Евгений Ловчев, Роман Широков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев, Антон Шунин, Руслан Нигматуллин, Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Татьяна Навка, Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Легков и многие другие.

Своим активным участием в донорском движении сотрудники российского представительства и завода LG с 2009 года не только вносят свой посильный вклад в развитие культуры корпоративного волонтерства, но и становятся примером для других. Так, к акциям LG стали присоединяться не только федеральные и региональные бизнес-партнеры, но и представительства глобальной компании в разных точках планеты.

15.11.2017

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