Кампания «Люби свой автомобиль», стартовавшая в сентябре этого года, направлена на решение нетривиальной задачи – примирить автовладельцев с недостатками своих больших автомобилей.

«Все интуитивно осознают, что большие машины – не самый логичный выбор для густонаселённого города, но, тем не менее, продолжают ездить на них, – объясняет Сергей Кожевников, креативный директор BBDO Moscow. – Мы постарались сделать так, чтобы каждый автолюбитель, сталкивающийся с проблемами в мегаполисе, получил поддержку и сопереживание от smart. Конечно же не без иронии, присущей нашему бренду».

Другими словами, smart запустил движение «боди-позитив» среди автомобилей. В серии роликов c участием бренд-амбассадоров Кристины Си и Снежины Куловой smart выступает в качестве психолога, который, используя риторику подобных движений, успокаивает участников интервью словами о том, что они сами выбрали свой путь, и крупные размеры – это не так уж плохо. Однако в финале появляется сам smart, не оставляя сомнений в своём превосходстве над большими машинами.

«Согласно статистике, в ежедневном городском трафике на каждый автомобиль приходится 1,5 человека. smart, как позитивный бренд, хочет выразить сочувствие владельцам больших машин с помощью этих видеороликов. Каждый волен выбирать – продолжать управлять своим громоздким автомобилем или же купить smart в качестве второго, ведь он обладает компактными габаритами и приносит настоящее удовольствие от вождения, благодаря технологиям, разработанным совместно с Mercedes-Benz», - комментирует Александр Эльзас, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Mercedes-Benz Россия.

Кампанию будет поддерживать серия наружной рекламы, размещённая на самых загруженных и неудобных для больших машин улицах города.

Состав творческой группы:

Mercedes-Benz Russia

Директор по маркетинговым коммуникациям – Александр Эльзас

Специалист по digital-маркетингу – Дарья Комарова

BBDO Moscow

Креативный директор – Сергей Кожевников

Старший копирайтер – Иван Забажанов

Старший арт-директор – Андрей Кузнецов

Менеджер по работе с клиентами – Камила Нариманова

Директор отдела по работе с клиентами - Анна Соколова

Продюсер – Анна Черная