"Эльдорадо" внедряет экскурсионный квест для адаптации новых сотрудников

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, при поддержке бренда «Ходилки Бродилки» внедрила интерактивный командный квест для новых сотрудников центрального офиса в Москве, призванный ознакомить их с корпоративной культурой, ценностями и местом работы. Квест стал эффективным форматом для обучения и адаптации сотрудников.

Игровой процесс с использованием мобильных устройств включает 12 игровых заданий, которые необходимо выполнить участникам в ходе квеста по центральному офису компании. Мероприятие проходит в дружественной атмосфере и требует от участников сплоченной командной работы, вовлеченности, креативного подхода, коммуникативных навыков, а также владения информацией об истории и деятельности компании. Для выполнения заданий-головоломок сотрудники могут использовать подсказки и вводят правильные ответы на вопросы, используя гаджет. Квест разработан в соответствии с корпоративным слоганом компании «Работай в "Эльдорадо" – управляй результатом».

«С одной стороны welcome-квест в нашей компании – это новшество, которое помогает новым сотрудникам в интересной игровой и увлекательной форме погрузиться в адаптационные процессы внутри большой компании. С другой стороны квест является своеобразным инструментом входной самооценки для каждого сотрудника, где в ходе выполнения заданий ты видишь, какие качества у тебя развиты, а какие тебе еще предстоит подтягивать. Нужно отметить, что и в другие наши HR-процессы активно внедряются digital-технологии – подбор и обучение, т.е. мы, как и все крупные российские и международные компании, следуем трендам геймификации и digital-технологий», – отмечает Дмитрий Никулин, менеджер по обучению и развитию персонала компании «Эльдорадо».

«Работа над этим проектом для нас была новым шагом на пути освоения digital-процессов в рамках B2B-направления, и мы оцениваем позитивно данный проект. Для компании "Эльдорадо" мы создали три уникальных квест-маршрута движения команд, кастомизировали игровой интерфейс, реализовали концепт сопроводительной визуализации офисной части квеста-бродилки. Это очень полезный опыт использования нашей электронной платформы для геймификации одного из ключевых HR-процессов», – подчеркивает Сергей Соболев, автор и куратор проекта «Ходилки Бродилки».

Для соискателей доступен рекрутинговый сайт с информацией о компании и актуальными вакансиями - http://job.eldorado.ru/.