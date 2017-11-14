Брендинг

Новый образ для страховой компании от Fabula Branding

Новый образ для страховой компании от Fabula Branding

Компания Fabula провела ребрендинг для ЗАСО «Гарантия». Процесс включал в себя позиционирование, нейминг и разработку айдентики.

После многолетней успешной работы в сегменте В2В страховое общество «Гарантия» планирует выходить и в сегмент В2С, одновременно укрепив и усилив позиции в существующих каналах продаж. Компании нужен был новый бренд, который позволил бы объединить все направления развития.

Расширяя канал продаж в сферу B2C, нужно учитывать, что в глазах потенциального потребителя многие игроки рынка не сильно различаются между собой. Виной тому схожесть продуктового предложения и, что важно, единый акронимический подход к неймингу. Необходимо было сделать бренд, который сразу бы выделял компанию в общем ряду конкурентов и активно транслировал её преимущества.

Imkliva — выразительное белорусское слово, которое обладает собственным характером: это скорость и качество, соответствие актуальным требованиям рынка и умение ответить на вызовы времени. Одновременно с этим новое имя сохраняет и изящество, и мелодичность.

Настроение нейма поддерживает слоган: «Imkliva. Жыві шчасліва» — рифмованное, короткое послание с очень позитивным эмоциональным посылом. Выстраиваемый образ передаёт нужное сообщение: у компании всё и всегда будет под контролем, а клиенты в это время смогут наслаждаться жизнью.

Новый фирменный стиль продолжает формировать образ бренда — сильный, современный, понятный. Инструментами для формирования нового образа стали: лаконичный и адаптивный графический знак — стилизованная галочка, символ уверенности; уникальное шрифтовое начертание, которое иллюстрирует динамику движения, заложенную в нейме; яркий цвет, который сразу бросается в глаза и открыто заявляет о себе.

15.11.2017

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