В Каннском Фестивале Креативности революция!

Модернизированный 65-й Фестиваль продлится пять дней

Более 650 пригласительных будут предоставлены бесплатно для молодых специалистов в рамках Young Lions

Объявлены новые условия для посещения Каннского Фестиваля Креативности

Упрощена структура премирования. Порядка 120 подкатегорий будут убраны

Стоимость участия и подачи работ на конкурсы заморажена. Создан пакет услуг, позволяющих гостям уменьшить расходы на Фестивале

В Лондоне 13 ноября 2017 были представлены новые правила проведения и участия в Каннском Фестивале Краетивности 2018 года. Объявлены кардинальные изменения для делегатов и в структуре наград.

65-й Фестиваль Креативности будет прходить в течение всего пяти дней с 18 по 22 июня. Упрощенная структура премий позволит уделить особое внимание каждому Льву.

В результате реорганизации:

Львы будут определены в девяти основных конкурсах для более выраженной поддержки наиболее актуальных на сегодняшний день направлений

Новые направления станут базой для выступления докладчиков, для панельных сессий и семинаров

Для определения специальных наград (Холдинговая компания года, Агентство года, Сеть года) внесены изменения, позволяющие более качественно оценить проделанную работу

120 подкатегорий Львов удалены

Благотворительность и работа с НПО теперь будут оцениваться жюри отдельно от брендов, это станет первым шагом к разделению благотворительной и коммерческой активности на Каннском Фестивале

Новая система регистрации конкурсных работ ограничит участие каждой максимум в шести категориях

Категории Lions Innovation и Lions Entertainment возвращаются в свою домашнюю резиденцию в Palais 2; количество номинаций категории Lions Innovation существенно увеличено, чтобы отразить важность технологий в процессе творчества.

Изменения:

Категории Cyber ​​Lions, Integrated Lions и Promo Lions будут удалены

The Brand Experience & Activation, Creative e-commerce и Social & Influencer Lions будут запущены по новым правилам

Такие категории как Print, Outdoor и Design будут удалены из их традиционных конкурсов, теперь они будут оцениваться специалистами Industry Craft Jury

Комментируя перемены в МФК «Каннские Львы-2018» , Филипп Томас, генеральный директор, сказал: «Для нас сейчас это особенно важно. Мы потратили много времени, чтобы обсудить с компетентными людьми и убедиться, что Фестиваль не только актуален и амбициозен, насколько это возможно, но и показать, насколько работа Фестиваля зависит от тех, кто стоит за организацией творческого процесса. Вам будет представлен обновленный Фестиваль, который возвращает творческое начало в самое сердце Каннских Львов ».

Был представлен пакет эксклюзивных льгот для участников Фестиваля, обладающих бейджами. Наряду с ограниченными тарифами на такси в регионе и расширенной сетью бесплатного Wi-Fi на набережной Croisette, для гостей Каннских Львов цены на отели будут заморожены на 2018 год, а меню с фиксированной ценой будут предлагаться более чем в 50 ресторанах.

Говоря о новом пакете льгот, Хосе Папа, управляющий директор Cannes Lions, прокомментировал: «Наши гости ясно дали понять, что у них была колоссальная проблема с финансовой доступностью Канн. Мы поделились их проблемами с нашими партнерами в правительстве города и, в частности, с мэром Канн Дэвидом Лиснардом. Их ответ превзошел наши ожидания. Новые преимущества позволят участникам более эффективно спланировать бюджет на Фестиваль с помощью реальных мер по экономии средств».

Фестиваль 2018 года также представит новую инициативу, направленную на воспитание юных талантов рекламной отрасли. По одному приглашению будет предоставлено каждому агентству, от которого поступило более 15 заявок на Фестиваль 2017 года.

Комментируя участие Young Lions, Хосе Пэпа сказал, “Как представители будущего нашей отрасли, молодые креаторы должны участвовать в Фестивале, это станет для них источником вдохновения и уроком на будущее”.

В течение пяти дней на Каннском Фестивале Креативности будут показаны все современные шедевры рекламного мира. Однако мероприятия будут проходить не только во Дворце Фестивалей. Гости смогут насладиться трансляциями на широких экранах по всему городу и на пляжах.

Впервые, каждое видео, представленное в каждой программе будет доступно для просмотра абсолютно бесплатно. Как и каждый год, все победители будут размещены на сайте Cannes Lions.

Говоря о важности планов на Фестиваль 2018 года, Филипп Томас сказал: «Изменения всегда были неотъемлемой частью Каннских Львов, а инновации, которые мы представляем в 2018 году, ознаменовали новый этап в истории Фестиваля. Некоторые из этих изменений будут ощущаться сразу, в то время как другие представляют собой начало более длительного переходного этапа. Но их объединяет то, что они дают новый вектор развития Фестивалю и гарантируют, что Каннские Львы будут оставаться ведущим мировым событием для творческих коммуникаций в мире на многие годы».