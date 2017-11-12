Логотип пражской галереи

Пражская галерея выставляет произведения современного искусства, а еще патронирует городские достопримечательности, скульптуры и фонтаны. В студии Артемия Лебедева для галереи создали логотип, который изящно обрамляет произведения искусства.

Самое интересное в галерее — смысловая часть, а не оформление. Люди приходят посмотреть на произведения искусства, а не на залы и комнаты, в которых они находятся. Даже само здание галереи — это не более чем рамка под искусство.

Стоп, рамка! А если сделать логотип, который обрамлял бы все, что находится внутри?

Превращаем четыре главные буквы названия в рамку, внутри которой может находиться все на свете — картины, экспонаты, ключевые объекты выставок.

Логотип не перетягивает на себя внимание и выступает как второстепенный элемент оформления, словно багет для картины.

Единственный постоянный элемент логотипа — буквы GHMP, которые расположены по углам прямоугольника с картинами и экспонатами.

В рамке размещаются объекты любых пропорций и любого формата.