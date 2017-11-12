"ФрутоНяня" выпустила линейку мясных пюре, изготовленных по стандарту "Халяль"

Ассортимент «Халяль» от «ФрутоНяни» представлен тремя мясными пюре «Ягненок», «Говядина», «Цыпленок и говядина». Все производство прошло сертификацию «Халяль».

«Россия – традиционно многоконфессиональная страна. И нам важно проявлять уважение и лояльность ко всем группам потребителей. Особое внимание уделяется питанию детей раннего возраста. Поэтому для нас было важно предложить рынку продукцию, изготовленную по стандарту «Халяль», - комментирует директор департамента маркетинга АО «ПРОГРЕСС» Анна Иванова. – Предлагая маленьким потребителям здоровое и полезное детское питание, основанное на вековых традициях и культуре разных народов, «ФрутоНяня» планирует усилить свои позиции в мясном сегменте на территории регионов, где присутствуют представители других конфессий, а также расширить географию поставок нашей продукции в другие страны».

На заводе АО «ПРОГРЕСС» в Липецке установлено соответствующее оборудование, внедрен контроль процесса производства с использованием сырья, имеющего сертификат «Халяль», а персонал предприятия прошел специальное обучение для работы на линии по производству халяльного детского питания.

«Отрадно отметить, что Компания «ПРОГРЕСС» объявила о запуске производства линейки детского питания «Халяль» для малышей под брендом «ФрутоНяня». На предприятии созданы все условия для обеспечения производства качественной и безопасной продукции для детей раннего возраста, соответствующей требованиям стандарта «Халяль» Совета муфтиев России, - комментирует руководитель Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Габдуллович Газизов.

Сегодня продукция «ФрутоНяня» представлена не только в России, но и в других странах, в которых исповедуется ислам. Например, в Казахстане, Киргизии и Азербайджане.