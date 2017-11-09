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"Европейская медиагруппа" подтвердила лидерство в российском радиовещании

&quot;Европейская медиагруппа&quot; подтвердила лидерство в российском радиовещании

Результаты исследований компании Mediascope по России за период апрель-сентябрь 2017 года (города с населением 100 000 и более человек, население в возрасте 12 лет и старше) подтвердили лидерство «Европейской медиагруппы». Холдинг ЕМГ, в составе которого шесть национальных радиовещательных сетей – «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Новое Радио», – является №1 в России по аудиторным показателям.

Совокупная ежедневная аудитория ЕМГ составляет более 23,6 млн. слушателей (37,2%), совокупная еженедельная – около 42,1 млн. (66,3%), доля рынка по аудитории (AQH Share) – 25,9%. Все радиостанции, входящие в состав холдинга, увеличили свою аудиторию в России по сравнению с предыдущим периодом исследований (январь-июнь 2017 года).

Станции   ЕМГ

апрель-сентябрь 2017
млн.чел)

январь-июнь 2017
(млн.чел)

Daily Reach

Weekly Reach

Daily Reach

Weekly Reach

Европа   Плюс

12,3

25,1

11,9

24,6

Дорожное   радио

10,1

24,2

9,7

23,1

Ретро FM

8,3

19,7

8,1

19,3

Радио 7   на семи холмах

2,6

6,7

2,4

6,4

Спорт FM

1,5

3,7

1,3

3,5

Новое   Радио

1,3

3,1

1,2

2,8

«Европа Плюс» по-прежнему является российским лидером среди всех радиостанций по трём аудиторным показателям (Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share): более 12,3 млн. слушателей в день, что составляет 19,4% (рост составил 445,7 тыс. человек). Это рекордный показатель ежедневного охвата по будням среди всех станций с 2008 года. Станция имеет более 25,1 млн. слушателей в неделю – 39,6% (рост составил 489,7 тыс. человек). Доля рынка по аудитории станций равна 10,1% – самая большая доля среди всех радиостанций России. 

«Дорожное радио» идёт следом после лидера, занимая вторую строчку в национальном рейтинге радиостанций по ежедневной аудитории – более 10,1 млн. слушателей, 16% (рост 456 тыс. человек), а также второе место по доле рынка по аудитории – 6,5%. По показателю Weekly Reach «Дорожное радио» на третьем месте – около 24,2 млн. слушателей еженедельно, 38,1% (рост составил 1 млн. 98,6 тыс. человек).

Замыкает ТОП-5 ещё один флагманский формат ЕМГ – «Ретро FM». На волну радиостанции настраивается около 8,3 млн. слушателей каждый день, что составляет 13% (рост 202,7 тыс. человек) и более 19,7 млн. каждую неделю, 31,1% (рост 386,5 тыс. человек). «Ретро FM» достигло доли рынка по аудитории 5,8%, что позволило станции стать №5 по показателю AQH Share среди всех радиостанции в России.

Ежедневная аудитория «Радио 7 на семи холмах» составила около 2,6 млн. (4,1%), увеличение по сравнению с предыдущим периодом исследований – 0,3 п.п. (на 164,3 тыс. человек). Еженедельная аудитория увеличилась на 0,4 п.п. (на 275,6 тыс. человек) и составила более чем 6,7 млн. (10,6%).

Единственную федеральную спортивную радиостанцию «Спорт FM» каждый день слушает около 1,5 млн человек (2,3%), каждую неделю – около 3,7 млн. (5,8%). По сравнению с периодом январь-июнь 2017 года ежедневная аудитория выросла на 0,2 п.п. (158,4 тыс. человек), а еженедельная на 0,3 п.п (170,6 тыс. слушателей). «Спорт FM» поднялось на один ранговый пункт среди всех российских радиостанций, заняв 22-ю строчку рейтинга.

«Новое Радио» набирает обороты: радиостанции нет ещё двух лет, но каждый день её выбирают более 1,3 млн. человек (2,1%) и каждую неделю – более 3,1 млн. слушателей (4,9%) в России. Станция продемонстрировала стабильный рост, став на один ранг в таблице выше: +0,2 п.п. по ежедневному и +0,5 п.п. по еженедельному охвату к предыдущем периоду, что составляет соответственно 124,1 тыс. и 308,1 тыс. человек.

* Mediascope, RadioIndex – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2017, DailyReach (Пн-Пт, 06ч-24ч), WeeklyReach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQHShare (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

10.11.2017

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