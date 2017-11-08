Новости компаний

Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу

Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу

Один из лидеров российского рынка мобильной рекламы группа OTM запустила во Вьетнаме свою платформу DSP, позволяющую закупать инвентарь на мобильных устройствах. Разработка OTM оказалась востребованной: клиентами платформы уже стали крупнейшие вьетнамские интернет-магазины. Мобильный сегмент остается основным драйвером роста вьетнамского рынка интернет-рекламы: по прогнозам, в 2018 году он вырастет на 80%, а доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети превысит 55%.

Группа OTM вывела на вьетнамский рынок платформу DSP (Demand Side Platform), позволяющую медиаагентствам и рекламодателям в автоматическом режиме закупать рекламный инвентарь интернет-площадок на мобильных устройствах. Платформа была создана OTM несколько лет назад и сегодня является одной из наиболее популярных у работающих в России медиаагентств. Представительство OTM в Хошимине было открыто весной этого года и сконцентрировалось на продажах, полную техническую поддержку платформы осуществлял московский офис компании.

Первые месяцы работы показали, что российская платформа DSP востребована на вьетнамском рынке. OTM подписала контракты с вьетнамскими офисами трех транснациональных рекламных групп – Dentsu Aegis Network, Group M и Havas, а также с локальными рекламными агентствами. Сегодня в клиентском портфеле OTM бренды транснациональной и вьетнамской компаний-производителей товаров массового спроса Unilever и THP, бытовая техника Panasonic, сеть быстрого питания KFC, автоконцерны Chevrolet, Ford, Volvo, банки TechComBank, HD Bank, а также крупнейшие вьетнамские интернет-магазины Lazada, Tiki и Sendo.

Группа OTM заинтересовалась Вьетнамом, так как за последние годы этот интернет-рынок растет крайне быстро. Проникновение Интернета во Вьетнаме в 2016 году составило 53%, а к 2020-му увеличится до 62%. 72% пользователей выходят в Интернет со смартфонов и только 44% с помощью стационарных компьютеров. При этом 55% пользователей чаще используют для выхода в сеть смартфон, чем компьютер или планшет: позволить себе бюджетное мобильное устройство сегодня могут многие.

В результате рост вьетнамского рынка интернет-рекламы обеспечивает в основном мобильный сегмент. По данным Бюро интерактивной рекламы (IAB), объем вьетнамского рынка интернет-рекламы вырастет с $131,4 млн в 2015-м до $215 млн по итогам 2017-го. Прогнозируемые темпы роста на 2018 год – 19%. Расходы на мобильную рекламу увеличиваются лавинообразно: с $17,2 млн в 2015-м до $78,6 млн в текущем году. В 2018-м IAB прогнозирует 80-процентный рост, до $141,6 млн. При этом в следующем году доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети вырастет до 55,3%.

«При сравнительно небольших стартовых вложениях вьетнамский офис может вскоре выйти на приличные обороты, – говорит основатель рекламной группы ОТМ Дмитрий Лазарев. – Изначально в трехлетнем бизнес-плане мы прописали инвестиции до 20 млн рублей. Однако команда отлично сработала, продукт хорошо пошел на рынке и уже этой осенью вьетнамский офис планирует выйти на полную окупаемость. Рассчитываем в ближайшие год-два выйти на годовой оборот в размере $1-2 млн».

«За неполные полгода работы разработка OTM стала первой по узнаваемости среди рекламодателей и рекламных агентств программатик-платформой во Вьетнаме, – говорит СЕО представительства OTM в Хошимине Виктория Ярикова. – Мы провели почти четыре десятка крупных рекламных кампаний и сегодня практически на равных конкурируем с Google просто потому, что в нашей нише здесь просто нет других конкурентов».

09.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

09.11.2017 - 13:59
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация