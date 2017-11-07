Пятый засветился на Авроре!

Логотип Пятого канала расцвёл на борту сурового крейсера - такое бывает один раз в сто лет!

В Петербурге прошел уникальный праздник - Фестиваль Света, который в этом году проходил на двух площадках: на Дворцовой площади и на Петроградской набережной.

В честь столетия революции второй площадкой для фантастического шоу был выбран легендарный Крейсер «Аврора», сделавший в 1917 году исторический залп. 3-D инсталляция рассказала зрителям об истории России и корабля за прошедшие сто лет. В конце представления на борту Авроры, словно цветок, распустился логотип Пятого Канала, который выступал информационным партнером. История города неразрывно связана с Пятым каналом: именно здесь, на Чапыгина 6, зарождалось Ленинградское телевидение.

Два символа Петербурга соединились в эти дни воедино! Грандиозное шоу, благодаря прямым трансляциям, посмотрели зрители по всему миру. Площадку около Авроры посетило около 200 000 человек.

«Прямо гордость берет за наш город, за Аврору, за наш Родной Пятый Канал!», - говорит Ольга, посетительница фестиваля.