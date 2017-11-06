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Проект "Михайлов и Партнёры" Астана ЭКСПО-2017 вошёл в шорт-лист премии European Excellence Awards

Проект &quot;Михайлов и Партнёры&quot; Астана ЭКСПО-2017 вошёл в шорт-лист премии European Excellence Awards

Коммуникационная кампания по международному продвижению выставки «Астана ЭКСПО-2017», реализованная командой «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации», стала финалистом премии European Excellence Awards 2017 в номинации «Энергетика».

Астана ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» стала одним из главных событий в истории Казахстана. В выставке приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Почти 4 миллиона туристов, в том числе из 187 стран, посетили ЭКСПО-2017 в течение трёх месяцев.

«Мы рады получить признание наших коллег, которые включили проект ЭКСПО в шорт-лист премии European Excellence Awards.  Для всей проектной команды большая честь привлечь внимание к столь амбициозному проекту и работать с такой актуальной темой, как Энергия Будущего», - отметила Эллен Пинчук, заместитель генерального директора «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации».

Основной целью коммуникационной кампании было формирование на международной арене имиджа ЭКСПО-2017 как мероприятия «олимпийского» масштаба, крупнейшего события в области «зеленой» энергетики в 2017 году. Таким образом, удалось привлечь внимание к важности активного использования возобновляемых и альтернативных источников энергии для устойчивого развития нашей планеты.

Благодаря комплексному использованию инструментов PR и маркетинга удалось реализовать масштабные проекты с такими крупными зарубежными СМИ, как BBC, CNBC, TV5 Monde, New York Times. Особым достижением стал выход 44-минутного документального фильма об Астане и ЭКСПО на телеканале National Geographic.

European Excellence Awards – передовая отраслевая премия Европы, которая более десяти лет отмечает выдающиеся достижения профессионалов коммуникационной индустрии. Премия является частью глобального проекта Excellence Awards, который также развернул свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском и Африканском регионах.

Ежегодно профессиональное жюри, в состав которого входят более 30 признанных специалистов сферы коммуникаций из компаний, агентств, ассоциаций и высших учебных заведений со всего мира, в ходе онлайн-голосования и на очном заседании оценивают проекты в 60 различных номинациях. Имена победителей премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 30 ноября в Гамбурге.

07.11.2017

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