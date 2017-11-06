Russ Outdoor запустил первый в России digital ситиборд с трансляцией в режиме 360 градусов.
07.11.2017
Еще статьи по теме
- Russ Outdoor запускает в Москве первый digital сити-формат с разрешением ULTRA HD - 03.10.2017
- Определен победитель розыгрыша сертификата на пять миллионов рублей - 29.08.2017
- Russ Outdoor сохраняет лидирующие позиции в отрасли - 26.08.2017
- В "День подарка" Russ Outdoor подарит 5 миллионов рублей! - 24.08.2017
- Russ Outdoor первым запускает Premium Programmatic для наружной рекламы в России - 04.08.2017
- Russ Outdoor в рамках проекта "Все равно?!" запускает новую социальную кампанию "Надевай шлем" - 21.06.2017
- Fazer и Russ Outdoor призывают к здоровому питанию - 18.04.2017
- Russ Outdoor планирует развивать измерения в out-of-home - 06.02.2017
- Mindshare запустил таргетированную наружную рекламу для нового Jaguar F-PACE - 13.12.2016
- Дмитрий Грибков покинул Russ Outdoor - 15.11.2016
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий