Russ Outdoor запустил первый в России digital ситиборд с трансляцией в режиме 360 градусов.

1 ноября в Москве на Садовой-Каретной улице был установлен уникальный digital ситиборд. Это первая в России конструкция, имеющая экраны не только на двух основных сторонах, но и на боковых.

Таким образом ситиборд объединяет в себе четыре экрана в один с разрешением 1360 x 440 пикселей, что открывает принципиально новые возможности для рекламодателей. На данной конструкции впервые применено решение, позволяющее в одном цикле воспроизводить как разные ролики на сторонах А и Б, так и один общий ролик на всей поверхности в режиме 360 градусов. Шаг установки диодов по высоте и ширине экрана равен 6,1 мм, а угол обзора по вертикали и горизонтали составляет до 110 градусов.

Данная конструкция не имеет аналогов в России. Идея создания принадлежит специалистам компании Russ Outdoor, которые подготовили техническое задание. Разработчиком и изготовителем экранной части в соответствии с техническим заданием и под контролем специалистов Russ Outdoor выступила компания «Ната-Инфо».

Ситиборд Russ Outdoor - самый большой рекламный формат в центральной части города. Возможности рекламного размещения на этой уникальной конструкции могут превышать 20 м². Поверхности можно использовать как для нескольких креативных макетов, так и для одного, что позволит продлить контакт с рекламным сообщением. Кроме того, новый цифровой ситиборд предоставляет возможности для реализации различных видов контентной рекламы в режиме real-time.