DPD в России и Tmall: сезон охоты открыт

DPD в России, один из лидеров рынка экспресс-доставки и логистики, открывает сезон охоты! В рамках совместной промо-кампании с Tmall, приуроченной к предстоящей глобальной распродаже 11.11, компания предлагает поохотиться на брендированные автомобили. Счастливчики, которые успеют их сфотографировать и выложить в сеть, станут обладателями ценных призов от DPD или купонов на покупку товаров от AliExpress и Tmall.

В ноябре на улицах Москвы появились брендированные автомобили с логотипами DPD и Tmall, на которые объявлена фотоохота. Черный кот, символ интернет-магазина Tmall, и куб DPD пешеходы и автовладельцы будут видеть на машинах в разных районах Москвы. Местоположение автомобилей можно отследить в приложении StickerHunt.

Чтобы получить призы от DPD и Tmall, нужно сделать фотографию c брендированным автомобилем и выложить ее через приложение StickerHunt на странице своего аккаунта в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегом #tmalldpd. Победителей определит компетентное жюри, помимо этого, специальные призы будут вручены в номинациях: за скорость (пользователю, который первым разместит 20 снимков), за волю к победе (приз получит тот, кто сделает больше всего фотографий), за позитив (фото с друзьями на фоне авто, больше друзей и улыбок в кадре – больше шансов выиграть)! В акции могут принять участие и жители других городов, которые выложат фото покупки с Tmall или AliExpress в социальные сети с хэштегом #tmalldpdвовремя. Предусмотрено более сотни призов, охота будет продолжаться до конца месяца.

Маркетплейс Tmall от китайской компании Alibaba Group был запущен в России в сентябре. DPD стала основным логистическим провайдером Tmall и с октября 2017 года осуществляет доставку не только курьером, но и в пункты выдачи и постаматы.