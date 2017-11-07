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Fibrum создал первую в мире сеть виртуальных магазинов для AliExpress и Tmall

Fibrum создал первую в мире сеть виртуальных магазинов для AliExpress и Tmall

Участник шоу «Идея на миллион» и крупнейший мировой разработчик приложений виртуальной реальности – Fibrum создал для AliExpress уникальную платформу, ставшую основой для 121 виртуального магазина интернет-гиганта в 11 городах России.

Пробный запуск первых магазинов виртуальной реальности AliExpress и Tmall состоялся 3 ноября, а с 7 ноября доступ в виртуальные магазины компаний стал доступен для всех жителей России.

AliExpress планирует представить специально подобранный ассортимент товаров в трёхмерном формате, а купить их можно будет с помощью обычного смартфона.
Для технической реализации этого масштабного проекта AliExpress выбрал компанию Fibrum – крупнейшего в мире разработчика приложений виртуальной реальности для мобильных устройств и резидента «Сколково».

«Этот проект уникален не только для нашего рынка, но и для всего мира. Для нас реализация такой смелой и прорывной идеи – это не только возможность реализовать весь наш опыт и знания, но и отличный шанс ещё раз доказать, что Fibrum по праву считается лидером в сфере виртуальной реальности», – Илья Флакс, основатель и генеральный директор Fibrum.

В портфолио компании 36 приложений, которые скачали более 20 000 000 пользователей со всего  мира. В 2015 году Fibrum стал победителем совместного конкурса стартапов «Сколково» и AliExpress, благодаря чему получил право на размещение VR-шлемов Fibrum Pro на китайской торговой площадке. В 2016 году CEO Fibrum Илья Флакс во время Всемирного интернет форума в Китае подарил VR-шлемы компании основателю Алибаба Джеку Ма и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Представители AliExpress отмечают, что в случае успеха решения Fibrum, компания рассмотрит возможность запуска полноценных виртуальных магазинов в других странах, так как открытие и содержание магазинов нового формата стоит в разы дешевле обычных точек продаж, а разместить их можно в самых проходимых местах города без привязки к торговым центрам или магазинам.

Напомним, что реалити-шоу для стартапов  «Идея на миллион», где Fibrum представит свой проект, выйдет в эфир в середине декабря на телеканале НТВ. На протяжении нескольких серий шоу жюри, состоящее из представителей бизнеса, инвестиционных фондов и институтов развития, будет оценивать, насколько успешно участники справляются с поставленными задачами. В финал шоу выйдут несколько проектов, 3 из которых станут призерами и получат от ООО  «ВЭБ Инновации» (дочерняя структура Внешэкономбанка) и его партнеров 60 млн руб. на развитие бизнеса в качестве призов.

08.11.2017

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