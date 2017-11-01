В Москве стартовала социальная кампания в поддержку детей-сирот

В Москве стартует масштабная социальная рекламная кампания благотворительного фонда «Арифметика добра», приуроченная к Всемирному Дню сирот, традиционно отмечаемому в этом месяце.

13 ноября в мире отмечается Всемирный день сирот, чтобы привлечь внимание к этой острейшей проблеме. Этой же цели посвящена и социальная кампания, запущенная в столице.

Плакаты, которые разместятся на 57 рекламных поверхностях, призывают обратить внимание на детей-сирот, живущих в детских домах. Сейчас в мире насчитывается 150 миллионов сирот, 52 тысяч из них живут в России. Мы не можем оставаться равнодушными к этим фактам! «Не отворачивайтесь!» - призывает социальная кампания.