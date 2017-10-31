Позиционирование и визуальная идентификация бренда ЗАО "Сернурский сырзавод"

ЗАО «Сернурский сырзавод» - российский производитель натуральных сыров и молочной продукции без вредных добавок на основе козьего, овечьего и коровьего молока. «Сернурский сырзавод» - это инновационные в своей области продукты и особое отношение к делу, а также собственные фермы, в том числе, крупнейшая козья ферма России и СНГ. Продукция завода выпускалась под марками других производителей. Задачей агентства стала разработка позиционирования и визуальной идентификации бренда.

Ценности компании: честность, семья, развитие и забота о животных, стали основой позиционирования бренда. «Заботясь о своих животных, мы заботимся о вас». Визуальный образ бренда – это мягкие цвета, минималистичные иллюстрации животных. Каждая деталь пропитана эмоцией заботы и теплоты.