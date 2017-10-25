"Новое Радио" запустило вирусное видео в поддержку премии "Высшая лига"

«Новое Радио» продолжает рекламную кампанию в поддержку ежегодной музыкальной премии «Высшая Лига». На этот раз радиостанция запустила в интернете и на телеканалах видеоролик с участием популярных российских артистов.

Ролик снят в стиле экшн-боевика, в центре сюжета – дерзкое ограбление под стильный микс из треков, которые находились на первых строчках хит-парада «Высшая Лига» в течение года. Главными персонажами ролика выступили участники «Высшей Лиги» LOBODA, Макс Барских и Настя Кудри, а также Роман Емельянов – генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио», который в этом году станет соведущим церемонии вручения премии.

Хит-парад «Высшая Лига» – еженедельная программа, которая выходит на «Новом Радио» каждую пятницу с 17:00 до 19:00 (с повтором в воскресенье с 11:00 до 13:00). 20-ка лучших артистов недели формируется на основе предпочтений слушателей. Лучшие исполнители по результатам года попадают в «Высшую Лигу», где и получают свои заслуженные награды. В минувшем году лауреатами премии стали Ани Лорак, Ёлка, Сергей Лазарев, группа «Би-2», Serebro, Бьянка, Burito, Alekseev и другие хедлайнеры русской музыки 2016 года.

Кто окажется среди лучших в 2017 году и получит символ премии – «Золотую Сирену», страна узнает 30 ноября, в день рождения радиостанции. Вручение главной музыкальной премии «Нового Радио» состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл». Среди заявленных артистов – LOBODA, Полина Гагарина, Artik и Asti, Мот, «Руки Вверх», группа «Пицца», ESTRADARADA, «Градусы», Maкс Барских и многие другие.