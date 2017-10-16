"Новое Радио" объявляет о запуске визуализации

Мультиформатный проект «Европейской медиагруппы», «Новое Радио», сообщает о запуске визуализации эфира. С 9 октября слушатели «Нового Радио» получили возможность стать ещё и его постоянными зрителями.

Визуализация радиостанции «Новое Радио» – уникальный проект в мировой практике медиа, не имеющий аналогов как по технической реализации, так и по сложности и разнообразию различных элементов эфирного контента. Технический комплекс визуализации объединяет лучшие решения телевизионного рынка, хорошо зарекомендовавшие себя на крупнейших телеканалах мира, и самое современное программное обеспечение для управления эфиром. Особенностью комплекса является наличие полноценной телевизионной системы графического оформления, позволяющей внедрять высококачественную 3D-графику собственного производства и анимацию в прямом эфире.

Разработанные специально для «Нового Радио» алгоритмы автоматизации эфиров сложнейших шоу, таких как «StarПерцы», позволяют вести прямые видеотрансляции, используя 10 камер одновременно. Благодаря полной визуализации эфиров слушатели «Нового Радио» смогут наблюдать за прямыми трансляциями как из основной эфирной студии, так и из концертной студии, построенной специально для проведения live-концертов.

«Сегодня, когда технологии позволяют нам получать любую информацию и любой контент в превосходном качестве и почти мгновенно, оставаться просто голосом в колонке – непозволительная роскошь. У нас есть все возможности и прекрасная команда, чтобы шагнуть за рамки традиционного понимания «радио». Кто-то скажет, что это уже больше похоже на телевидение. Отчасти, может это и так. Но я, скорее, склонен считать, что это медиа нового поколения, названия которому пока не придумали. Хотя, почему не придумали? Новое Радио», – комментирует Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио».

Видеоверсия «Нового Радио» доступна на сайте www.newradio.ru и в мобильном приложении «Нового Радио» для iOs и Android.