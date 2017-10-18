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Итоги 9-ого Международного Конгресса по наружной рекламе

Итоги 9-ого Международного Конгресса по наружной рекламе

Рекордное количество участников - 290 ключевых людей индустрии наружной рекламы России и зарубежья посетили в этом году Международный Конгресс по наружной рекламе 3-6 октября в Тунисе (oohcongress.ru), организованный TMG при поддержке ведущих игроков и профильных ассоциаций отрасли.

Конгресс охватил все сегменты Out-Of-Home коммуникации: классическую наружную рекламу, DOOH, indoor и транзитную рекламу.

Тема конференции этого года – «OOH как успешный бизнес» -- была открыта блестящим выступлением «How to build it» зарубежного хедлайнера Antonio Vincenti, владельца компании Pikasso (Ливан). Он поделился своей историей успеха и колоссальным практическим опытом управления и экспансии бизнеса в сфере наружной рекламы в непростых рыночных и политических условиях.

Впервые перед российской аудиторией выступил один из лидеров мировой медиаметрии в наружной рекламе – Daniel Cuende (Испания), после чего он также принял участие в самой жаркой дискуссионной панели Конгресса «Единая валюта в OOH: мечты и реальность», которая собрала звездный состав профильных экспертов: А. Березкин («ЭСПАР-Аналитик»), И. Едемская (OMD), М. Райбман (Mediascope), Р. Нежеметдинов (Russ Outdoor), Ю. Исаев (Gallery) и А. Эпин (TMG). Модерировал панель Илья Чередин (Kinetic Russia).

О стратегическом развитии наружной рекламы рассказал Жан-Эммануэль де Витт (Russ Outdoor). Отчет про «ход строительства будущего» в России сделал Юрий Исаев из Gallery.

Сегмент транзитной рекламы представил Александр Эпин (TMG), в его презентацию вошло специально записанное для участников Конгресса видео-обращение от австралийских коллег из APN Outdoor, которые представили российскому рынку результаты новейшего исследования эффективности рекламы на транспорте «Transit Factor 2017». Тему транспорта продолжил представитель правительства Московской области Александр Менчук.

Диджитал тематику открыл SWOT-анализ DOOH России от Наталии Куликовой (Video Planning). О переходе к цифре компании «ЛАЙСА» говорил Вячеслав Никишин, новый диджитал проект презентовал Евгений Песенников (Video-Delta).

Ожидаемый интерес аудитории вызвало выступление известного магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева, который говорил об успехе в бизнесе. Большой резонанс вызвало погружение в мир блогеров, которое делегаты совершили с новым стратегом компании «Игроник» Юлией Зыкиной.

Самвел Аветисян в этом году представлял шорт-лист креативных проектов в наружке.

О вызовах индустрии визуальной коммуникации, о поколениях Y и Z, нейронауках и новых методах обучения в сфере самоклеящихся материалов рассказала Ирина Костина (Ritrama в России).  

Взгляд на наружку с позиции сетевого агентства представил Павел Крюков из Publicis Groupe Media Eurasia. Именно его выступление в результате общественного голосования было признано лучшим на Конгрессе.

Во второй день в рамках блиц-интервью делегаты услышали мнение рекламодателей по ряду аспектов, с которыми они сталкиваются при закупке ООН–инвентаря. Своим мнением поделились: Александр Сарычев (Zenden), Гульсина Шагалиева (СК «Согласие») и Анна Коробицына («Золотая Корона»). Провокационные вопросы о клиентских стратегиях и медиамиксах задавал модератор дискуссии – известный в индустрии эксперт Андрей Рукавишников (EBIDTA Marketing).

Также второй день конференции включал две тематические сессии: DOOH+indoor и «Территория транзита». На первой – после докладов Дарьи Чуйковой (Russ Outdoor), Бориса Пешняка (Gallery) и Михаила Горина (MediaCab) – была организована дискуссионная панель по DOOH с Наталией Куликовой в роли модератора. В панели к спикерам также присоединились Сергей Орехов (INTENTION), Олег Браташов (Bratashoff DOOH Consult) и Евгений Песенников (Video-Delta). Сессию по транзитной рекламе возглавил Владимир Брежнев (TMG). Она была посвящена единому стандарту транзитной рекламы в России (разработан при поддержке АКАР). Елена Решетова (АКАР) вручила благодарности тем, кто принимал участие в разработке Книги стандартов.

На впервые организованном в рамках Конгресса выставочном пространстве работали стенды Gallery, INTENTION, CUENDE, TMG, MediaCab, Ritramaи Орматон.

Невероятно насыщенной была развлекательная часть Конгресса.

Интеллектуальная игра с Максимом Поташевым погрузила участников в атмосферу элитарного интеллектуального клуба. За столами играло почти 300 человек, выиграла команда, в которую вошли представители МТС, Magma Rus, TMG, Main Target Group, А-Медиа и др.

На второй день была уже традиционная и потрясающе атмосферная White Party c музыкой от резидента TMG – Dj Lisitsyn, организованная в арабской вилле с восточными интерьерами, мастерами мехенди и выступлением местной знаменитой танцовщицы Амины Али.

Отдохнуть и размяться после интенсивной конференции позволила пляжная вечеринка Ibiza-style, организованная на белопесчаном берегу Средиземного моря.

Кульминацией Конгресса стало гала-шоу «Вечерний ООН» с Максимом Брызгалиным в главной роли, которое проходило в роскошном казино Europe. Перед его началом гости приняли участие в винном казино от компании Simple с Денисом Войтовым в качестве сомелье. В этот раз была дегустация крепких напитков из разных регионов, которые гостям предлагалось угадать. Сертификатами Simple награждали лучших экспертов казино и участников развлекательной программы вечера.

В рамках гала-шоу впервые прошла Премия OOH Award. Призеров в двух номинациях выбирал Большой Совет, состоящий из 13-ти лидеров отрасли. Премия «За вклад в развитие индустрии» была присуждена Андрею Березкину, «ЭСПАР-Аналитик». Лучшим проектом в номинации Creative Award 2017 по России был признан digital-фасад компании Samsung на Ленинградском проспекте в Москве. Награды победителям вручала председатель Большого Совета Елена Решетова.

Победителей в остальных двух номинациях Премии – выбирали сами участники Конгресса при помощи мобильного приложения. Награду за лучшее выступление получил Павел Крюков (Publicis Groupe Media Eurasia), Дарье Чуйковой (Russ Outdoor) – зрители присудили премию «Звезда Конгресса».

Также организаторами был выбран и награжден почетный Амбассадор юбилейного 10-ого Конгресса по наружной рекламе 2018 – им стала Елена Михайлова (президент НАВК).

19.10.2017

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