Изменены место и даты проведения Конгресса по наружной рекламе 2017!

9-й Международный Конгресс по наружной рекламе меняет локацию: мероприятие пройдет 3 — 6 октября в Тунисе, в отеле Мовенпик 5*.

Решение изменить место проведения Конгресса продиктовано политической конъюнктурой в Турции.

Важно отметить, что стоимость участия не повысится, при этом, Early Bird аккредитация по самым низким ценам продлена до 31 мая.

Свыше 250 игроков индустрии наружной рекламы со всей России, а также специалисты из-за рубежа – проведут в Тунисе вместе четыре незабываемых дня.

Основная концепция мероприятия остается неизменной.

В программу входит деловая конференция с мировыми экспертами и топовыми российскими спикерами в области OOH, DOOH, indoor и транзитной рекламы (языки: русский и английский). Кроме того, в этом году планируется выставка технологических новинок для наружной рекламы.

Особенная развлекательная программа также является неотъемлемой частью Конгресса и предоставляет массу возможностей для неформального общения делегатов.

Участников ждет фирменная программа «Вечерний Ooh» от любимого ведущего Максима Брызгалина; атмосферная White Party и, конечно же, отдых на сказочно-белом песчаном берегу Средиземного моря.

Организатор Конгресса – TMG.

Мероприятие проходит при поддержке АКАР.