Ребрендинг ландшафтного фестиваля "САДЫ И ЛЮДИ"
Продукт, для которого студенты Высшей Школы Брендинга должны были произвести ребрендинг – Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди», который проводится ежегодно с 2014 года.
Фестиваль создан при поддержке Всероссийской Ассоциации Производителей Посадочного Материала (АППМ). Организован Московским ландшафтным клубом. Его частью являются тематические мероприятия в течение года, конкурс садов ландшафтных дизайнеров, молодёжный конкурс «Дворы для людей» (2017 г.), а так же образовательные программы: конференции, лектории и мастер-классы.
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
- Объединить профессионалов
- Обратить внимание на важность воспитания экологического мышления
- Задать стандарты ландшафтного озеленения
- Продемонстрировать тенденции в ландшафтном дизайне
- Научить людей видеть и ценить прекрасное
В рамках фестиваля организаторы приготовили обширную программу для профессионалов (питомниководов, ландшафтников, флористов), которая включает в себя тематические лекции лучших специалистов, мастер-классы, музыкальные и театральные представления, вечерние концерты.
«Здесь каждый найдет для себя что-то интересное» - говорит Жуков Александр Дмитриевич, Председатель Попечительского совета.
ЗАКАЗЧИК
С целью провести ребрендинг фестиваля в Высшую Школу Брендинга обратилась Елена Беляева, садовый дизайнер, соучредитель Фестиваля "Сады и люди", куратор садов Фестиваля.
«Изначально фирменный стиль Фестиваля «Сады и люди» был разработан дизайнерами, которые работали над обликом АППМ (ассоциации производителей посадочного материала)», - делится Елена. – «И рисунок дерева, и зелёный цвет оттуда. В первом варианте 2014 года на дереве висели люди. Поэтому знакомство и сотрудничество с HSB для меня лично огромный шаг в обретении нового образа Садов и людей».
Перед проектной группой заказчиком были поставлены следующие задачи:
- Аудит
- Исследование
- Стратегия и платформа
- Визуальная идентификация
- Развитие бренда в коммуникациях
ПРОБЛЕМЫ
Проведя первичные исследования, проектная группа Высшей Школы Брендинга выявила следующие проблемы:
- Отсутствие четкого позиционирования
- Айдентика требует обновления
- Отсутствие структурированной системы в коммуникациях
РЫНОК
Изучаемый сегмент рынка включает в себя ландшафтный дизайн, операторов (поставщиков атрибутов для сада) и поставщиков посадочных материалов.
Уже освоенными можно считать 71% территорий. Общая площадь земель, занимаемых российскими питомниками, участниками АППМ (более 100 питомников), составляет 7644 га.
Более 500 млн.р. до 2020 года будут направлены на благоустройство парков и скверов в стране.
Всего существует 85 813 компаний в России на момент 2016 года, подходящих по всем параметрам ОКВЭД (по данным СПАРКа).
ТРЕНДЫ
- Создание и институациализация отраслевых профессиональных стандартов в ландшафтном дизайне,
- Коллаборация профессионалов (ландшафтный дизайн + операторы + поставщики посадочных материалов + архитекторы),
- Популяризация ландшафтого дизайна в среде любителей,
- Развитие садового искусства и ландшафтного дизайна в России,
- Поддержка развития со стороны государства.
ВЫВОДЫ ПО РЫНКУ
Проведя исследования рынка, проектная группа сформулировала следующие выводы:
- Рынок профессиональных ландшафтных дизайнеров все еще является довольно молоды;
- На рынках питомниководства и садоводачных товаров наблюдается стабильный рост;
- Популярностью пользуется тренд на объединение профессионалов в группы, общества, ассоциации.
КОНКУРЕНТНОЕ КОРУЖЕНИЕ
По итогам исследования действующих конкурентов проектная группа выделила несколько лидирующих. Среди них:
Западные фестивали:
Chelsea Flower Show (Лондон, Англия) ; Keukenhof (королевский парк цветов в Нидерландах) ; Международный фестиваль садов в Шомон-Сюр-Дуар (Блуа, Франция)
- Основаны на традициях
- Законодатели мировой моды
- Для широкой аудитории
Фестивали СНГ:
«Садовый переполох» (осенний фестиваль загородного отдыха, Беларусь)
- Существует с 2013 года
- Цель: продвижение товаров и услуг по благоустройству участков
- Благотворительность
«PROSTONEBA» (архитектурный фестиваль, Одесса)
- Существует с 2015 года
- Цель: демонстрация украинских проектов, новых технологий и материалов широкой аудитории
Фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна (Минск)
- Будет проходить впервые
- Итоги конкурса на лучшего ландшафтного дизайнера страны
- Создание ландшафтных инсталляций
Крупные Российские фестивали:
Moscow Flower Show (Московский международный фестиваль садов и цветов)
- Существует с 2012 года
- Фестиваль в области садовопаркового искусства и ландшафтного дизайна
- Насыщенная культурная, образовательная программа во время фестиваля
- Поддержка Правительства Москвы и сильных спонсоров
- Благотворительность
- Мировой центр ландшафтного дизайна
Императорские сады России. Международный фестиваль в Михайловском Саду
- Существует с 2008 года.
- Проводит Русский музей (Санкт- Петербург) в Михайловском саду в период белых ночей в первой половине июня в течение 10 дней
- Некоммерческий проект, имеет социально значимую и просветительскую роль
- Обеспечивается за счет спонсоров
- Ежегодная выставка-конкурс
ВЫВОДЫ ПО КОНКУРЕНТАМ
Исследовав рынок конкурентов, проектная группа выделила ряд тезисов для описания формата фестиваля:
Фестиваль – место встречи профессионалов, любителей и широкой аудитории; зрелище для всех.
Фестиваль – разовое, но ежегодное мероприятие.
Фестиваль – выставка достижений. Активное участие в фестивале принимают административные ресурсы.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Целевую аудиторию фестиваля можно поделить на две большие группы: любители (волонтеры, садоводы-любители) и профессионалы (ландшафтные дизайнеры, архитекторы, поставщики посадочного материала (питомники, садовые центры), операторы (поставщики атрибутов для сада) ).
Образ человека из любительской среды обладает следующими характеристиками:
- Мечтает создать сад
- Имеет свой загородный дом/дачу
- В саду уже делала успешные эксперименты с ландшафтом
- Любит организовывать пространство
- Дома и в саду всегда какие-то «свежие» решение
- Читает литературу о трендах, тенденциях в садах
Мотивы «любителя»:
- Хобби
- Общение с профессионалами и любителями
- Образование, развитие
- Воодушевление, чувство творца
- Чувство уникальности
Образ человека из профессиональной среды отличается от «любителя». Его характеристики:
- Любит природу и все, что с ней связано, любит работать с живым материалом
- Живет «здесь и сейчас»
- Чувствительный, дружелюбный
- Работа для него – это жизнь
- Особое внимание придает атмосфере и ощущениям
- Ориентирован на Европу
Мотивы «профессионала»:
- PR
- Коммуникация в профессиональной среде
- Образование, развитие
- Самовыражение, чувство творца
- Чувство уникальности
Зерном целевой аудитории является человек, который сохранил своего внутреннего ребенка и живет в гармонии с собой и природой. Этот человек хочет творить, найти заряд вдохновения и пространство для самореализации.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
На основании результатов исследования ЦА можно четко сформулировать, что фестиваль для поклонников ландшафтного искусства является площадкой постоянного вдохновения, самовыражения и роста.
«Я посещала много раз «Битвы умов» в Высшей Школе Брендинга, и меня всегда поражало, как из ничего получалось чудо! Как студенты собирали по крупицам информацию о клиенте, о конкурентах, о рынке, потом из этого делали выводы, что нужно этому объекту, а что ему категорически противопоказано. Как подбирались ассоциации, выводились метафоры, а затем получался ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!» - комментарий Елены, соучредителя фестиваля.
ПЛАТФОРМА БРЕНДА
СУТЬ БРЕНДА:
Площадка для вдохновения, самовыражения и роста в ландшафтном искусстве.
ЦЕННОСТИ
- Гармония с природой
- Самовыражение
- Творчество
- Вдохновение
- Обучение, рост
ХАРАКТЕР
- Дружелюбный
- Открытый
- Созидающий
- Воодушевляющий
- Актуальный
МИССИЯ
Создание садов, в которых человек сможет освободить своего внутреннего ребенка, сможет чувствовать себя гармонично и естественно
МЕТАФОРА БРЕНДА
Современный театр ландшафтного искусства.
«Мы отвечали на вопросы студентов, встречались с ними в период исследования данных о бренде», - комментирует заказчик. – «Я видела их варианты метафор, и что-то мне казалось точным, что-то - далеким по смыслу. Они выбрали «театр», как метафору бренда, и это их право как специалистов. Мы не можем подсказать специалистам, как должно быть».
ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Елена: «Что должно быть дальше? Фестиваль должен жить и развиваться! Наша дружба с Высшей школой брендинга должна крепнуть! И мы вместе просто обязаны пройти путь ребрендинга «Садов и людей»! Фестиваль должен обновляться, должен расти, и, простите уж, цвести!»
К концу 2020 года МЫ – международный фестиваль, отражающий тенденции российского садоводства, ландшафтного дизайна и диктующий моду на сады.
ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Состав проектной группы:
Александр Ващук
Юлия Ермоленко
Ирина Геронина
Александр Стасевич
Ульяна Сенюшкина
Дмитрий Шемонаев
Темур Сагдиев
19.10.2017
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