Maer Group расширяет сеть медиафасадов в Москве

Осенью 2017 года федеральная сеть Maer Group пополнилась новым интерактивным носителем, установленным на 25-этажном бизнес-центре «Дельта» — высотной доминанте Щелковского шоссе. Площадь рекламного поля составляет 2500 кв. м.

Цифровая наружная реклама завоевывает улицы. Один из крупнейших российских игроков digital out-of-home (DOOH) индустрии Maer Group расширяет сеть за счет цифровых носителей в столице и регионах. На данный момент установлено 14 медиафасадов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Сочи и Новосибирске. Запуск медиафасадов в Москве в мае 2017 года (Кутузовский проспект, 57 и Хорошевское шоссе, 27) и в Нижнем Новгороде в сентябре 2017 года (Комсомольская площадь, 2) позволил Maer Group усилить лидирующие позиции в DOOH-сегменте.

В октябре 2017 года введен в эксплуатацию медиафасад, расположенный на самом высоком здании северо-востока Москвы — бизнес-центре «Дельта» (Щелковское шоссе, 2А), который является одним из главных очагов деловой и культурной жизни Восточного административного округа. Медиафасад просматривается со Щелковского шоссе, Большой Черкизовской улицы и Окружного проезда.

По оценке владельца Maer Group Константина Майора, высота здания наделяет рекламный носитель уникальной обзорностью, позволяя медиафасаду с расстояния более чем 3 км доминировать над другими форматами за счет большой площади рекламного поля. Такой формат идеально подходит для увеличения имиджевой составляющей рекламных кампаний и реализации самых креативных идей.

Цифровая наружная реклама является не только эффективным коммуникационным решением, но и имеет безграничные возможности в плане интерактивных решений. Коммуникационные платформы крупнейших брендов уже включают решения в DOOH с таймером обратного отсчета, трансляции новостей и информации о пробках в городе.

«Отрасль наружной рекламы ощущает рост цифровых технологий. Российское общество становится все более digital. По статистике, большую часть своего времени потребители проводят вне дома и при этом получают всю необходимую информацию с помощью digital-платформ», — говорит владелец Maer Group.

Эксперты отрасли наружной рекламы отмечают, что digital-формат стал играть заметную роль в формировании бюджетов сегмента OOH как отдельных регионов, так и в целом по России. За первое полугодие 2017 года доля цифрового формата достигла 15%.

«Рекламные объемы в digital out-of-home показывают уверенный рост, обусловленный несколькими факторами: появлением новых и развитием существующих форматов; ростом медиапотребления; интерактивностью и возможностями таргетирования рекламных кампаний», — отмечает Константин Майор.

В настоящий момент медиахолдинг Maer Group предоставляет своим клиентам возможности проведения рекламных кампаний более чем в 40 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.