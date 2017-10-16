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Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более счастливыми"

Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более счастливыми&quot;

Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.

В своем выступлении в рамках пленарного заседания «Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство» Джек Ма отметил, чтоэлектронная экономика сотрет границы и позволит новому поколению найти свое место в меняющемся мире.

«Не нужно беспокоиться, что технологии будут вытеснять людей с рынка труда. Эта проблема разрешится сама собой. Люди беспокоятся о будущем, потому что они плохо его себе представляют, – заявил Джек Ма. – Раньше говорили, что человек работает как машина, скоро мы будем говорить, что машина работает как человек. Но люди всегда смогут оставаться людьми. И нам нужно больше беспокоиться о своей судьбе, а не о будущем искусственного интеллекта, который все равно будет иным, чем нам кажется сейчас».

Интернет и цифровые технологии являются сейчас основой любого развития, считает Джек Ма. Глава Alibaba Group также призвал помнить, что не стоит соревноваться с машиной в интеллекте – искусственный интеллект все равно всегда окажется умнее.

Джек Ма посетовал на то, что глобализация в современном мире идет неравномерно. Исходя из перспектив мирового развития, нашему миру нужна не большая «двадцатка», а большая «двухсотка» стран. При этом в рамках электронной экономики будет не важно, где произведен товар – в Китае или России.

Современный мир нуждается в уверенности, считает Джек Ма. «Если вы хотите стать миллиардером – будьте уверены в своих действиях. Мы должны учить наших детей не так, как учили нас, а с учетом всех окружающих нас реалий в мире цифровых технологий. Потому что наши дети будут уже другими», – отметил гуру мировой электронной торговли.

17.10.2017

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Есть мнение ...

Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более...
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
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