Проект телеканала "Карусель" попал в программу крупнейшего международного телерынка MIPJunior 2017

Уникальный формат главного детско-юношеского телеканала «Карусель» — проект «Невозможное возможно» — попал в программу в категории Success across the globe на рынке детского аудиовизуального контента MIPJunior 2017 в Каннах при поддержке Eurodata TV.

Наряду с проектом «Карусели» в финал вышли две познавательные программы из Испании. MIPJunior предварял крупнейший международный рынок аудиовизуального контента для всех платформ MIPCOM, который пройдёт в Каннах 16-19 октября.

«Невозможное возможно» — это детский обучающий и развлекательный проект, в котором волшебник Алексей Гигаури помогает детям научиться творить чудеса. Уроки волшебства на канале «Карусель» доступны всем маленьким зрителям и их родителям еженедельно.

«Попадание в шорт-лист MIPJunior очень важно для канала «Карусель». Мы рады, что наш проект получил признание на международном уровне наряду с сильнейшими конкурентами, которые производят детский контент. При производстве программ и анимации для «Карусели» мы опираемся на самые высокие стандарты качества и продолжим разрабатывать и реализовывать проекты, которые найдут отклик у зрителей по всему миру», — говорит Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель».

Ежегодный международный рынок MIPJunior проводится в целях выявления наиболее востребованных и перспективных детских телевизионных программ и анимационных фильмов для дальнейшего распространения на разных платформах, предназначенных для аудиовизуального контента.