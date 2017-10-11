Мамы все важны
Попросите любую маму рассказать про своего ребенка и будьте уверены, что её будет сложно остановить: все родители любят поговорить о своих детях… Но что скажут дети о своих родителях?
На этот раз создатели рекламного ролика для бренда Kinder Chocolate решили взять интервью у самих детей, попросив каждого из них ответить на один простой вопрос – какая она, твоя мама?
Для реализации этой идеи бренд-команда Kinder вместе с рекламным агентством Mojo/3SBA и режиссером Фернандо Валехо (Fernando Vallejo), уже снявшим несколько роликов для бренда Kinder, собрали вместе большую детскую компанию и сделали ставку на импровизацию, включив камеру и дав возможность детям рассказать о мамах своими словами, без заготовок и бумажек.
Разумеется, за камерами стояли не только оператор и режиссер, но и мамы маленьких актеров. Им пришлось сложнее всего – мало ли, что скажет твой ребенок? Но все волнения оказались напрасными - ответить на этот непростой вопрос детям не составило никакого труда. «Какая она, моя мама?». Это очень просто - самая любимая, потому что моя! И этого достаточно, чтобы любить маму, какой бы она ни была, - самой умной, самой красивой, самой доброй или самой занятой мамой на свете. Безусловная любовь – это то, чему мы, взрослые, всегда можем поучиться у наших детей.
Съемки проходили в парках и на детских площадках города, а для участия в ролике потребовалось не меньше 20 маленьких участников, включая массовку. При этом каждый ребенок впечатлил съемочную группу своим характером и умением держаться в кадре, несмотря на более чем юный возраст. Все мамы нужны и важны, а главное - все они знают, что любят их дочери и сыновья: это - молочный Kinder Chocolate с восхитительным вкусом, который так нравится детям (после мамы, конечно)!
Состав творческой группы:
ЗАО «Ферреро Руссия»
Татьяна Крылова - директор категории бренда Kinder
Анна Никитина - старший бренд-менеджер Kinder
Ольга Антонова – бренд-менеджер Kinder
Юлия Шепелева - младший бренд-менеджер Kinder
Анна Костяева - продюсер
MOJO/3SBA (креатив)
Андрей Мудров – креативный директор
Елена Заритовская – старший копирайтер
Татьяна Бирюкова – старший менеджер по работе с клиентами
ACTION Film (PH Moscow)
Фернандо Валехо - режиссер
Илья Майоров - оператор
Александра Шумова - продюсер
Мария Халпахчи - второй режиссер
MARTINI SHOT (PH Georgia)
Никита Кочкарев - исполнительный продюсер
Ольга Костелаки - линейный продюсер
12.10.2017
Еще статьи по теме
- Мама всегда с тобой, даже если она не рядом... - 10.10.2017
- Для Kinder мамы все важны - 27.09.2017
- Фестиваль "Круг света" попал в "Книгу рекордов Гиннеса" - 05.10.2015
- Вы терпеть не можете свое тело - 05.02.2014
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий