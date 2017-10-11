Мамы все важны

Попросите любую маму рассказать про своего ребенка и будьте уверены, что её будет сложно остановить: все родители любят поговорить о своих детях… Но что скажут дети о своих родителях?

На этот раз создатели рекламного ролика для бренда Kinder Chocolate решили взять интервью у самих детей, попросив каждого из них ответить на один простой вопрос – какая она, твоя мама?

Для реализации этой идеи бренд-команда Kinder вместе с рекламным агентством Mojo/3SBA и режиссером Фернандо Валехо (Fernando Vallejo), уже снявшим несколько роликов для бренда Kinder, собрали вместе большую детскую компанию и сделали ставку на импровизацию, включив камеру и дав возможность детям рассказать о мамах своими словами, без заготовок и бумажек.

Разумеется, за камерами стояли не только оператор и режиссер, но и мамы маленьких актеров. Им пришлось сложнее всего – мало ли, что скажет твой ребенок? Но все волнения оказались напрасными - ответить на этот непростой вопрос детям не составило никакого труда. «Какая она, моя мама?». Это очень просто - самая любимая, потому что моя! И этого достаточно, чтобы любить маму, какой бы она ни была, - самой умной, самой красивой, самой доброй или самой занятой мамой на свете. Безусловная любовь – это то, чему мы, взрослые, всегда можем поучиться у наших детей.

Съемки проходили в парках и на детских площадках города, а для участия в ролике потребовалось не меньше 20 маленьких участников, включая массовку. При этом каждый ребенок впечатлил съемочную группу своим характером и умением держаться в кадре, несмотря на более чем юный возраст. Все мамы нужны и важны, а главное - все они знают, что любят их дочери и сыновья: это - молочный Kinder Chocolate с восхитительным вкусом, который так нравится детям (после мамы, конечно)!

Состав творческой группы:

ЗАО «Ферреро Руссия»

Татьяна Крылова - директор категории бренда Kinder

Анна Никитина - старший бренд-менеджер Kinder

Ольга Антонова – бренд-менеджер Kinder

Юлия Шепелева - младший бренд-менеджер Kinder

Анна Костяева - продюсер

MOJO/3SBA (креатив)

Андрей Мудров – креативный директор

Елена Заритовская – старший копирайтер

Татьяна Бирюкова – старший менеджер по работе с клиентами

ACTION Film (PH Moscow)

Фернандо Валехо - режиссер

Илья Майоров - оператор

Александра Шумова - продюсер

Мария Халпахчи - второй режиссер

MARTINI SHOT (PH Georgia)

Никита Кочкарев - исполнительный продюсер

Ольга Костелаки - линейный продюсер