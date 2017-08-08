Летние каникулы с Ferrero в Сочи Парке: Kinder и Tic Tac приглашают в гости

С 15 июня по 30 августа 2017 года всемирно известные бренды Ferrero - Kinder и TicTac приглашают всех желающих посетить свои тематические площадки и получить море впечатлений от летнего отдыха в Сочи Парке.

Уже третий год подряд тематическая площадка Kinder гостеприимно встречает посетителей Сочи Парка. В этом году концепция площадки – «Cтанция Kinder», лозунг - «Kinder дарит море впечатлений». Действительно, что может еще больше порадовать детей и их родителей, чем возможность весело и с пользой провести время всей семьей. Каждый день до окончания летних каникул на станции Kinder профессиональные аниматоры будут заниматься с детьми – самыми главными гостями парка, предлагая принять участие в увлекательной программе, предусмотренной организаторами. Детей ждут различные развлекательные мероприятия: интересные мастер-классы, спортивные зарядки, креативная фото-зона и даже паровозик, на котором может прокатиться любой желающий.

И конечно, Kinder позаботился о том, чтобы как можно больше детишек посетили парк. Специально для гостей Сочи Парка бренд Kinder предлагает уникальную возможность – скидку 15% на билеты при покупке трех продуктов Kinder (Kinder®Chocolate или Kinder Сюрприз). Скидку можно получить либо при предъявлении упаковок на кассе парка, либо регистрации упаковок на сайте. А если вы еще сделаете фото в одной из фотозон и выложите с хештегом #Kinder_Лето, то получите возможность выиграть Летний набор Kinder Box. Также вы можете принять участие в еженедельном розыгрыше кэшбека за детский билет на самолет.[1]"

Бренд Tic Tac приглашает посетителей парка в лаунж-зону, где можно отдохнуть, пополнить запас энергии, освежиться с помощью пульверизаторов, зарядить гаджеты, а также принять участие в квесте и получить призы. Участники, справившиеся с заданиями быстрее всех, получают призы (каждый приз выдается на двух человек). Также вас ждет интерактивный куб и освежающий тоннель.

«Мы рады, что в этом году компания Ferrero вновь стала партнером летнего сезона Сочи Парка. Интересные развлекательные программы от таких известных брендов как Kinder и Tic Tac отлично вписываются в концепцию парка, помогают нам развиваться и еще больше радовать наших гостей. Нам действительно приятно работать с такими командами», - комментирует Коммерческий директор Сочи Парка Гульнара Рахмангулова.

Активности станции Kinder и лаунж-зоны Tic-Tac будут доступны для гостей Сочи Парка до конца августа 2017 года.