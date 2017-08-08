"Реклама-2017": О самом важном

Вы когда-нибудь слышали о специализированной выставке без интересной и полезной деловой программы? Правильно, мы тоже о таких не слышали (наверное, потому, что их просто не существует или они оказались смертельно скучными), поэтому специально в год 25-летия выставки для участников и посетителей «Рекламы-2017» мы подготовили насыщенный комплекс мероприятий.

Деловую программу выставки откроет круглый стол «Современная российская реклама: тенденции развития и государственное регулирование». По традиции представители госструктур, участники индустрии и эксперты обсудят приоритеты развития рекламного рынка, роль государственного и общественного регулирования, а также отраслевых ассоциаций в диалоге с федеральными и региональными органами власти. Подробнее узнать о круглом столе можно здесь.

Особое внимание хотелось бы уделить VI Форуму «Матрица рекламы». Кстати, в честь юбилейной, 25-й выставки, участие в форуме бесплатное. Каждый день разбит на тематические блоки, поэтому здесь будут рады как начинающим специалистам, так и опытным рекламистам.

26 сентября – Традиционная реклама

Можно узнать о важнейших изменениях на рекламном рынке в России в эпоху digital, трендах наружной рекламы и о том, что войдет в топ в 2018–2019 годах, а также узнать секреты рекламы, которая реально работает, а не съедает бюджет клиента. Помимо этого эксперты индустрии расскажут, почему так важен сбор данных и как на основе этого увеличить продажи.

27 сентября – Интернет-реклама

Учим матчасть! В первую очередь разбираем типичные ошибки новичков, учимся продавать через социальные сети и знакомимся с последними трендами интернет-маркетинга. Для тех, кто уже умеет: оттачиваем мастерство «магии» маркетинга и знакомимся с нюансами через интересные кейсы.

28 сентября – Рекламные технологии и оборудование

Можно ознакомиться с новыми технологиями в производстве печатной и сувенирной продукции, оптимизировать работу и увеличить прибыль. Новички интернет-маркетинга узнают об использовании трендов, а опытные маркетологи отшлифуют свои навыки.

Интересует? Узнать все подробности можно здесь, а записаться на форум можно здесь.

Конечно, реклама не была бы рекламой без рекламно-сувенирной индустрии. Серия мероприятий «Национальная ассоциация рекламно-сувенирной индустрии» приглашает рекламные агентства, прямых заказчиков и студентов принять участие в программе. Что будет: интересные кейсы, монетизация брендов, ярмарка вакансий и многое другое.

Но и это еще не все! О важности цвета и полиграфии можно узнать на семинаре «Работа с цветом в процессе разработки и производства полиграфической продукции». Тренд-бюро Trendsquire и официальный представитель Pantone в России компания «Графитек» объяснят тонкости работы с цветом и расскажут об изменениях восприятия дизайна современными покупателями. А на семинаре «Вывеска – важный маркетинговый инструмент продвижения вашего бизнеса, или Как сделать продающую вывеску» эксперты докажут на примерах, почему хорошая вывеска может стать мощным рывком для бизнеса.

А на десерт Вас ждут чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенциям визуальный мерчандайзинг и графический дизайн, Чемпионат России по набирающему все большую популярность виниловому стайлингу Russian Wrap Masters Cup 2017.

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