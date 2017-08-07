Хорошечно 2.0: перезагрузка Пана Гуса

Пивоваренная компания «Балтика» и Leo Burnett Moscow запустили продолжение рекламной кампании для бренда Zatecky Gus, в котором Пан Гус призывает всех получать удовольствие от каждого дня. «Хорошечно 2.0» состоит из трех роликов, в каждом из которых Пан заряжает хорошим настроением своих коллег по цеху и гуся.

Как известно, чехи — очень жизнерадостный народ, который, что бы ни случилось, всегда сохраняет позитивный настрой. Причина тому – вкусное пиво, которое каждый день под рукой. Zatecky Gus Non-alcoholic варится согласно лучшим чешским традициям, а значит с удовольствием. Поэтому каждый день на пивоварне Пана Гуса наполнен «хорошечным» настроением, которым пропитывается каждая капля пива.

После успеха прошлогодней кампании, благодаря которой повысились имиджевые показатели бренда и продажи, а «хорошечно» стало популярным мемом, было решено создать новую серию роликов с полюбившимся всем Паном. В каждом из трех роликов раскрываются три истории из повседневной жизни пивоварни: изготовление бочек, варка и отправка пива на склад. Главное в этом процессе – шикарное настроение, которое каждый день излучает главный пивовар. И это абсолютно нормально — увидеть его танцующим, поющим или же катающимся на кольце от бочки. Просто в Жатце знают, что даже будни должны быть «хорошечными». Именно такое отношение к жизни бренд Zatecky Gus и стремится передать своим потребителям.

«Волна «хорошечного», которая прокатилась по России в прошлом году, еще раз доказала, что эта кампания удачно вписалась в контекст современной культуры. Слово «хорошечно» не только вошло в лексикон многих россиян – его начали использовать журналисты в своих репортажах, а кто-то даже сыграл свадьбу в стиле Пана Гуса. В этом году «хорошечное» настроение переросло в философию бренда Zatecky Gus», – прокомментировал старший копирайтер Leo Burnett Moscow Сергей Шабров.

Владимир Плотников, бренд-менеджер ООО «Пивоваренная компания Балтика»: «При чем тут Гусь, что за рыжий толстяк и кто все остальные? – именно такой вопрос нам задавали многие в прошлом году, увидев очередной раз на телевизоре нашу зажигательную рекламу. Успех кампании в 2016 году мы непременно хотели повторить в этом году, не уронив марки и показав все тот же нескончаемый позитив в нашей рекламе. Второе пришествие Пана Гуса на телевизор оказалось не менее зажигательным и раскрыло в полном объеме для зрителей, с какой легкостью и удовольствием варится наше пиво, как, вдохновляясь простыми вещами, наш пивовар способен вдохновлять других и задавать настроение на весь день. Чешский характер и традиции, обаяние и позитив, пивовар Пан Гус и неизменное «Хорошееечно» - это и есть наше прекрасное пиво, которое способно раскрыть позитивную сторону у каждой вещи, надо просто налить его в бокал и наслаждаться жизнью, приговаривая «Хорошееечно».

Слоган: «Каждый день хорошечно»

Хронометраж: 30 сек

Марка: “Zatecky Gus” (Светлое безалкогольное)

Клиент: ООО «Пивоваренная компания Балтика»

Директор по развитию лицензионных брендов: Екатерина Потокина

Бренд-менеджер: Владимир Плотников

Маркетинг-менеджер: Cергей Голубцов

Менеджер по производству рекламы: Юрий Стрелковский

Агентство: Leo Burnett Moscow

Креативный директор: Юрий Воловский

Директор по стратегическому планированию: Роман Казыханов

Старший арт-директор: Александр Баяртаев

Старший копирайтер: Сергей Шабров

Директор группы по работе с клиентами: Алена Слипченко

Продюсер: Екатерина Крючкова

Продакшен: Action Film

Продюсер (продакшн-хауса): Оксана Гиль, Мария Смородина

Режиссер: Damien O’Donnel

Оператор: Simon Walsh

Композитор: Константин Мальцев