Наталья Касперская выбрана главой Комитета по информационной безопасности в АРПП "Отечественный софт"

Комитет сформирован в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики.

Первое заседание Комитета прошло в Москве в офисе компании InfoWatch. В ходе встречи участники определили основные направления работы комитета – создание сквозных технологий в области информационной безопасности, введение единых стандартов в российском сегменте ИБ, а также формирование модели потенциальных угроз использования информационных технологий (ИТ) в экономике страны.