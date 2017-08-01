Пятый на четвертом! Или рекордные результаты Пятого!

Высокие рейтинги Пятому каналу обеспечило новое программирование: художественные фильмы и сериалы, запущенные вместо проекта "Утро на 5", привлекли большое количество зрителей – в итоге его доля выросла на 70%. Благодаря этому всего за месяц в утреннем тайм-слоте Пятый канал переместился с 10-го на 4 место.

Информационные выпуски на Пятом теперь выходят под брендом "Известия" и в новых вечерних тайм-слотах показывают более высокие результаты. Так, 25 июля «Известия» обеспечили телеканалу самую высокую долю в категории «Мужчины 25-59 с высоким доходом». По данным опроса «Левада-центра» Пятый канал вошёл в пятерку лидеров среди основных источников информации для россиян. "Известия" на Пятом смотрит каждый четвертый опрошенный. В выходные высокие цифры каналу обеспечили качественные российские сериалы.