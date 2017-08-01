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Пятый на четвертом! Или рекордные результаты Пятого!

Пятый на четвертом! Или рекордные результаты Пятого!

Впервые в истории доля Пятого канала среди аудитории «Все 25-59» по итогам июля составила 6,5%, а в аудитории «Все 18+» - 6,8%. Рекордно высокие показатели закрепили за Пятым каналом 4 позицию на российском телевизионном рынке. 2016 год канал закончил с долей в 5,9% зрителей. Положительный тренд наблюдается с начала 2017-го года. Эти результаты стали следствием серии удачных программных решений канала.

Высокие рейтинги Пятому каналу обеспечило новое программирование: художественные фильмы и сериалы, запущенные вместо проекта "Утро на 5", привлекли большое количество зрителей – в итоге его доля выросла на 70%. Благодаря этому всего за месяц в утреннем тайм-слоте Пятый канал переместился с 10-го на 4 место.

Информационные выпуски на Пятом теперь выходят под брендом "Известия" и в новых вечерних тайм-слотах показывают более высокие результаты. Так, 25 июля «Известия» обеспечили телеканалу самую высокую долю в категории «Мужчины 25-59 с высоким доходом». По данным опроса «Левада-центра» Пятый канал вошёл в пятерку лидеров среди основных источников информации для россиян. "Известия" на Пятом смотрит каждый четвертый опрошенный. В выходные высокие цифры каналу обеспечили качественные российские сериалы.

Во многом рост доли произошел также благодаря женской аудитории, что положительно отображается на доходах компании. Например, в Прайме Пятый занял достойное место в тройке лидеров с долей 10 % по одной из самых востребованных рекламодателями аудиторий - женщины 25-59. Кроме того канал пользуется популярностью у зрителей с высоким доходом, а это важнейший показатель для рекламодателей!

02.08.2017

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