Сегодня, 2 августа, свой День рождения празднует самая народная радиостанция нашей страны - "Русское Радио"!

За 22 года в эфире неизменный красный граммофон на логотипе «Русского Радио» превратился в узнаваемый и любимый миллионами слушателей бренд! «Русское Радио» обладает одной из крупнейших сетей вещания, нас ежедневно слушают более чем в 3100 городах нашей страны и мира! Радиостанция неоднократно становилась обладателем самых авторитетных профессиональных премий и даже рекордсменом «Книги Рекордов Гиннесса».

Все эти годы команда «Русского Радио» непрерывно работает, стараясь радовать своих слушателей и дарить только самые чистые и позитивные эмоции. Поэтому в эфире звучит разнообразная, но непременно качественная российская музыка - песни и артисты, ставшие любимыми миллионами россиян разных поколений.

Но «Русское Радио» – это не только музыка, здесь каждый сможет найти что-нибудь по душе. Каждый день наши ведущие проводят вместе с вами. Будят страну по утрам искрометные «Русские Перцы» — Антон Юрьев, Татьяна Плотникова и Алексей Сигаев! Принимают эстафету - Алёна Бородина — ведущая самого авторитетного народного хит-парада «Золотой Граммофон», Дмитрий Оленин, Макс Орлов, Галя Корнева, Леся Альшевская, Дмитрий Лебедев, Светлана Казаринова, Сергей Макаров, Лена Журавлёва, а также Анна Семенович и её «Дембельский альбом», который согревает миллионы солдатских сердец! Завершает день Алла Довлатова и её гости в откровенном и увлекательным вечернем шоу.

Команда «Русского Радио» искренне благодарит своих преданных слушателей и поздравляет всех с Днём рождения любимой радиостанции! Слушайте «Русское Радио» и у вас точно Всё будет хорошо!