Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими

В мае австралийская газета The Australian опубликовала секретные данные об экспериментах Facebook. Оказалось, что социальная сеть тайно отслеживала эмоциональное состояние пользователей и училась изменять его.

Детище Марка Цукерберга поспешили обвинить в бесчеловечных опытах и, что хуже, в попытке продать полученные данные рекламодателям. «Лента.ру» разбиралась, как интернет-гигант пытается управлять чувствами людей.

Улыбнись, тебя читают

Журналисты выяснили, что австралийское подразделение Facebook кропотливо следило за школьниками, студентами и работающей молодежью. Пользователей, естественно, об этом не предупредили, зато на них собирали объемное досье, чтобы с его помощью выявить все слабости и страхи молодого поколения.

Секретная команда сотрудников не просто проанализировала лайки и шэры подростков: оценили все их публикации, комментарии и реакции по обширной шкале от «счастлив» до «близок к суициду».

В докладе, к примеру, значится, что в начале недели юные пользователи Facebook не слишком охотно делятся эмоциями: они чувствуют себя неуверенно и изо всех сил пытаются бороться со страхами. Выходные же в основном тратят на то, чтобы похвастаться достижениями за неделю перед всей лентой друзей.

Судя по всему, австралийская команда составила профайл на каждого подростка, за которым установила слежку. Помимо поведенческих особенностей, в профайл вносились такие данные, как наличие романтических отношений, число друзей и частота использования соцсети. В документах журналисты обнаружили точные данные, когда и в каком количестве подросток публикует посты и фотографии, а также как реагирует на публикации в лентах своих друзей.

После того как файлы оказались в руках журналистов и стали достоянием общественности, в Facebook объяснили, что все это лишь часть масштабного исследования для понимания поведения молодой аудитории.

Комментаторы отмечали, что для соцсети крайне полезно знать, когда юный пользователь чувствует себя уязвимым и неуверенным — реклама гораздо сильнее воздействует на тех, кто слаб и податлив. В Facebook, разумеется, заявили, что и не думали продавать столь ценные данные рекламодателям.

А вообще, отреагировали на всю эту историю очень нервно. Топ-менеджеры наперебой утверждали, что опубликованная статья и выдержки из доклада вводят читателей в заблуждение, на самом деле ничего опасного с личными данными пользователей не происходит. Но самого главного не отрицали — документы, как и исследование, действительно существуют, и Facebook в режиме реального времени круглосуточно мониторит эмоциональное состояние людей, проводящих практически все свободное время перед экраном смартфона или компьютера.

Не в первый раз

В 2014 году Facebook уже был фигурантом похожего скандала. Выяснилось, что аналитики соцсети забыли предупредить 700 тысяч пользователей о проводимых над ними экспериментах. В тот раз компания тоже пыталась узнать, как чувствуют себя ее пользователи. Зачем — неизвестно.

Facebook часто напоминает о том, что собирает для работы алгоритма новостной ленты огромное количество информации, но никто, кроме сотрудников соцсети (и то не всех), не знает, как это в действительности используется.

Несколько лет назад в какой-то момент команда Цукерберга начала показывать одним пользователям только милых животных, природу и улыбающихся друзей, а другим — все самое негативное, что только можно найти в интернете, — вплоть до убийств и расчлененки.

Результаты исследования оказались, мягко говоря, предсказуемыми. Вынужденные целую неделю наблюдать в своей ленте «чернуху» пользователи сами принялись публиковать негативные посты, а обладатели «светлой» ленты перешли на сплошной позитив.

Формально такие эксперименты не выходят за рамки полномочий администрации: при регистрации пользователи подписывают специальное соглашение, подразумевающее, что Facebook вправе исследовать свою аудиторию, как ему вздумается.

Мало кто читал пользовательское соглашение Facebook до конца, к тому же документ достаточно часто обновляется. Узнав, что над ними экспериментируют, пользователи пришли в ярость, обвинив Цукерберга в нарушении элементарной этики. И снова услышали в ответ про «заботу о пользователях».

Странные правила

21 мая британская газета The Guardian опубликовала внутренние правила модераторов в Facebook. Журналисты добрались до крайне ценной информации: до этого никто не знал, как работает отдел, отвечающий за мораль в интернет-пространстве.

Судя по многочисленным документам, Facebook всячески пытается решить все глобальные проблемы человечества и построить собственный мир, в котором можно смотреть на убийство животных и издевательства над толстыми детьми, но нельзя обзывать других пользователей неграми и хохлами.

Внутренние источники признают: у Facebook с его собственным миром ничего не получается. Миллиарды людей генерируют контент так быстро, что на каждый заблокированный пост приходятся еще сотни кровавых публикаций. Ни о каком контроле, по сути, речи не идет. Модераторам дается около 10 секунд, чтобы решить: перед ними пост убийцы, насильника, грубияна или шутника.

Отдельные правила предусмотрены на все случаи жизни, даже для каннибализма. Но особые сложности вызывает такое явление, как порноместь.

Обиженные пользователи все чаще выкладывают в публичное пространство интимные снимки своих бывших, а некоторые даже создают отдельные закрытые группы, где подначивают других всячески пакостить жертвам.

Подобные запрещенные приемы, как показала практика, оборачиваются изнасилованиями и избиениями: люди проникаются чужой злобой и «мстят» за Facebook-незнакомцев. Порой сетевая травля доводит человека до самоубийства.

Поэтому модераторы без лишних разбирательств удаляют снимки, на которых «голые, полуголые люди или они же в процессе полового акта».

Но у общественности возникло много вопросов к тому, как соцсеть контролирует (именно контролирует, а не предотвращает) распространение крайне жестоких публикаций.

К примеру, модераторы даже и не думают заблокировать посты с фразами «Чтобы как следует наказать эту суку, надо как можно сильнее схватить ее за горло» или «А давайте изобьем этих мелких толстяков». В мире Facebook это считается безобидным, поскольку не имеет «ничего общего с реальной угрозой». При этом «Кто-нибудь, пристрелите уже Трампа» непременно заблокируют из-за того, что упомянут президент страны.

Видеоролики с кадрами насильственной смерти удаляются, но не всегда, «поскольку могут помочь в осознании того, что пользователь страдает психическим заболеванием». Записи абортов также разрешены, но только в том случае, если на них не видна нагота.

Эти и другие многочисленные правила, оторванные от реального мира и базовых представлений о морали, заставили многих в очередной раз усомниться в том, что Facebook действует в общих интересах.

После публикации документов некоторые политики и специалисты выразили возмущение тем, что администрация соцсети строит свою альтернативную реальность за закрытыми дверями, а в Facebook по-прежнему приходят новые люди.

Так, парламент Великобритании на одном из слушаний единогласно признал аудиторию Facebook отдельным уникальным обществом, принципы работы которого должны быть как можно прозрачнее. Политикам совсем не по душе то, что такой информационный гигант вообще не выходит на связь с правительствами стран, а лишь периодически платит штрафы за то или иное нарушение.