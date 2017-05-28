Лавочка с портативной зарядной станцией на солнечных панелях в виде футбольных ворот

31 мая в Сочи состоится торжественное открытие уникальной лавочки с портативной зарядной станцией на солнечных панелях в виде футбольных ворот, в рамках года экологии и предстоящего ЧМ-2018 по футболу!

Лавочка оборудована четырьмя USB разъёмами, благодаря которым любой желающий может зарядить свое мобильное устройство в любое время, а солнечные панели с аккумулятором позволит заряжать мобильные устройства даже ночью и в плохую погоду. На лавочке установлено светодиодное освещение. Кроме того, ворота оборудованы урной в виде футбольного мяча.

Торжественное открытие состоится при участии Главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова.

Лавочку разработала компания «ОптиЛайт», которая считает миссией внедрение и популяризацию идей альтернативной энергетики в России - Бегарь Виталий Владимирович генеральный директор. Инициатором проекта выступило Управление молодежной политики в лице заместителя начальника управления Вахтанга Хикландзе. Проект и дизайн Джанашия Ника.

Технические характеристики