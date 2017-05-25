Компания "Русский Стандарт Водка" объявляет о запуске подарочной упаковки в честь Дня города Санкт-Петербурга

Компания «Русский Стандарт Водка», производитель премиальной водки №1 в России, объявляет о запуске ограниченной серии подарочной упаковки водки «Русский Стандарт Original» в тематическом дизайне по случаю Дня города Санкт-Петербурга.

Более трех веков назад, 27 мая 1703 года, Петром I был заложен город Санкт-Петербург, в котором спустя несколько столетий – в 2006 году – компания «Русский Стандарт Водка» открыла самый современный в мире завод по производству премиальной водки.

Продолжая успех прошлых лет, компания «Русский Стандарт Водка» и в этом году предложит жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области долгожданную ограниченную серию подарочной упаковки с водкой «Русский Стандарт Original». Дизайн упаковки выполнен в бордовом цвете с золотым узором, который отражает богатство и роскошь барочной архитектуры Северной столицы. На упаковке изображены традиционные символы Санкт-Петербурга: памятник Петру I, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, разводные мосты.

Подарочные упаковки водки «Русский Стандарт Original» объемом 0,5л выпущены тиражом в 37 000 экземпляров и доступны во всех основных торговых сетях на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области со второй половины мая по июль 2017 года.