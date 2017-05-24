Креативное агентство MORE и Merrell открыли беговой клуб в деревне Грязино
Кроссовки Merrell идеально подходят для бега по пересеченной местности – они не боятся грязи, воды и имеют отличное сцепление с поверхностью. Креативное агентство MORE и сеть спортивных магазинов Спортмастер решили рассказать об этих преимуществах, взглянув под другим углом на знакомые всем мотивирующие ролики спортивных брендов.
Для этого был создан беговой клуб для тех, кто привык к испытаниям, кто не боится холодной воды и плохой погоды, для кого не существует отговорок, а грязь на дороге – это всего лишь грязь. Так появился Беговой Клуб Грязино.
"Практически в каждом большом городе существует свой беговой клуб, ведь бег является одним из самых популярных увлечений в России и в мире. Неудивительно, что и деревенские жители хотят приобщиться к этому движению. Но так сложилось, что даже небольшие пробежки в деревне превращаются в целое испытание не столько для бегуна, сколько для его обуви, ведь обычные беговые кроссовки могут прийти в негодность уже после первого забега в “грязных” условиях” – рассказывает Артур Даниелян, копирайтер креативного агентства MORE.
Теперь для бегунов по сельской местности и не только не будет отговорок и препятствий. Каждый может стать частью Бегового Клуба «Грязино», ведь Грязино есть везде.
Кампания стартовала во всех социальных сетях Спортмастера.
Состав творческой группы:
Бренд Merrell, Спортмастер (клиент): Начальник Отдела по управлению торговыми марками и разработке маркетинговых коммуникаций: Наталья Егорова Руководитель группы по развитию эксклюзивных торговых марок: Елена Зайцевская Бренд-менеджер: Айна Казакова
MORE (креативное агентство): Креативные директора: Мария Борзилова, Ярослав Орлов Управляющий директор: Алена Левина Копирайтер: Артур Даниелян Арт директор: Саша Еперин Аккаунт директор: Надя Сидорова Ассистент аккаунта: Игорь Серегин Продюсер: Катя Фенкина
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