Креативное агентство MORE и Merrell открыли беговой клуб в деревне Грязино

Кроссовки Merrell идеально подходят для бега по пересеченной местности – они не боятся грязи, воды и имеют отличное сцепление с поверхностью. Креативное агентство MORE и сеть спортивных магазинов Спортмастер решили рассказать об этих преимуществах, взглянув под другим углом на знакомые всем мотивирующие ролики спортивных брендов.

Для этого был создан беговой клуб для тех, кто привык к испытаниям, кто не боится холодной воды и плохой погоды, для кого не существует отговорок, а грязь на дороге – это всего лишь грязь. Так появился Беговой Клуб Грязино.

"Практически в каждом большом городе существует свой беговой клуб, ведь бег является одним из самых популярных увлечений в России и в мире. Неудивительно, что и деревенские жители хотят приобщиться к этому движению. Но так сложилось, что даже небольшие пробежки в деревне превращаются в целое испытание не столько для бегуна, сколько для его обуви, ведь обычные беговые кроссовки могут прийти в негодность уже после первого забега в “грязных” условиях” – рассказывает Артур Даниелян, копирайтер креативного агентства MORE.

Теперь для бегунов по сельской местности и не только не будет отговорок и препятствий. Каждый может стать частью Бегового Клуба «Грязино», ведь Грязино есть везде.

Кампания стартовала во всех социальных сетях Спортмастера.

Состав творческой группы:

Бренд Merrell, Спортмастер (клиент):

Начальник Отдела по управлению торговыми марками и разработке маркетинговых коммуникаций: Наталья Егорова

Руководитель группы по развитию эксклюзивных торговых марок: Елена Зайцевская

Бренд-менеджер: Айна Казакова

MORE (креативное агентство):

Креативные директора: Мария Борзилова, Ярослав Орлов

Управляющий директор: Алена Левина

Копирайтер: Артур Даниелян

Арт директор: Саша Еперин

Аккаунт директор: Надя Сидорова

Ассистент аккаунта: Игорь Серегин

Продюсер: Катя Фенкина

CREDOFilm (продакшн):

Режисcер: Артемий Ортус

Sound: Илья Funkformer