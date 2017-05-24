Креатив

Креативное агентство MORE и Merrell открыли беговой клуб в деревне Грязино

Креативное агентство MORE и Merrell открыли беговой клуб в деревне Грязино

Кроссовки Merrell идеально подходят для бега по пересеченной местности – они не боятся грязи, воды и имеют отличное сцепление с поверхностью. Креативное агентство MORE и сеть спортивных магазинов Спортмастер решили рассказать об этих преимуществах, взглянув под другим углом на знакомые всем мотивирующие ролики спортивных брендов.

Для этого был создан беговой клуб для тех, кто привык к испытаниям, кто не боится холодной воды и плохой погоды, для кого не существует отговорок, а грязь на дороге – это всего лишь грязь. Так появился Беговой Клуб Грязино.

"Практически в каждом большом городе существует свой беговой клуб, ведь бег является одним из самых популярных увлечений в России и в мире. Неудивительно, что и деревенские жители хотят приобщиться к этому движению. Но так сложилось, что даже небольшие пробежки в деревне превращаются в целое испытание не столько для бегуна, сколько для его обуви, ведь обычные беговые кроссовки могут прийти в негодность уже после первого забега в “грязных” условиях” – рассказывает Артур Даниелян, копирайтер креативного агентства MORE.

Теперь для бегунов по сельской местности и не только не будет отговорок и препятствий. Каждый может стать частью Бегового Клуба «Грязино», ведь Грязино есть везде.

Кампания стартовала во всех социальных сетях Спортмастера.

 

Состав творческой группы:

Бренд Merrell, Спортмастер (клиент):
Начальник Отдела по управлению торговыми марками и разработке маркетинговых коммуникаций: Наталья Егорова
Руководитель группы по развитию эксклюзивных торговых марок: Елена Зайцевская
Бренд-менеджер: Айна Казакова 

MORE (креативное агентство):
Креативные директора: Мария Борзилова, Ярослав Орлов
Управляющий директор: Алена Левина
Копирайтер: Артур Даниелян
Арт директор: Саша Еперин
Аккаунт директор: Надя Сидорова
Ассистент аккаунта: Игорь Серегин
Продюсер: Катя Фенкина 

CREDOFilm (продакшн):
Режисcер: Артемий Ортус
Sound: Илья Funkformer 

25.05.2017

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