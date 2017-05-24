21 инсайд о структуре российских digital-агентств. В инфографике

Как устроена структура крупных российских digital-агентств. В результате выборку вошло более 20 организационных схем компаний разного размера из разных сегментов.

1. JetStyle

Основатели JetStyle в прошлом дизайнеры, поэтому мы — про дизайн взаимодействия. За 13 лет внутри агентства выросло три отдела — три студии полного цикла со своим менеджментом и продакшном и уникальными компетенциями в каждой. Два отдела заточены под работу с крупными «длинными» клиентами: под них выстроены отдельные бизнес-процессы с учётом гайдов и стеков технологий. В одном дополнительно живёт видеопродакшн, в другом — разная магия: от Smart TV до 3D, AR и VR.

А отдел заказной разработки работает с широким профилем входящих проектов, делая акцент на UX/UI и комплексные рекламные кампании. Отдельно исследуем новые технологии. Так было с VR для недвижимости, которую мы начали копать ещё в 2014 году: печатали на своём же 3D-принтере первые шлемы виртуальной реальности (да, это конечно не сегодняшний Oculus Rift, но уже тогда позволял показать, что мы можем предложить) и с помощью дронов снимали панорамы вокруг недостроенных зданий. Сегодня развиваем направление чат-ботов.

2. Студия Громова

Эстетика и ясность, простота и логика, являются для нас приоритетом при создании проектов.

Студия Сархана Громова сохраняет культуру и чистоту дизайна. Нами успешно реализованы проекты с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Наши клиенты: «Билайн», Black Star inc., Oodji, «Кимберли», НДВ, 1Platforma.

3. Finch

Finch — разработчик высоконагруженных мобильных приложений. Мы не занимаемся рекламой, продажами, раскруткой, а концентрируем организацию работы и структуру компании только на создании продукта. При этом мы не работаем в режиме «конвейера», а развиваем проекты годами (обычный срок — 3–5 лет). Все созданные проекты помещаются в рабочую среду заказчика, то есть интегрируются с его инфраструктурой.

Нам не надо ставить задачи, с нами не нужно согласовывать детали, вам не нужно погружаться в проект глубже, чем вам этого хочется. Вы можете встретиться с нами и 20 раз за полгода, и два раза, но всё равно получить на выходе то, за чем пришли изначально: качественный продукт, в котором всё будет работать правильно.

Сильная сторона Finch — высоконагруженные проекты. Например, мы занимаемся техническим обеспечением «Столото» — монополиста лотерейного бизнеса в России. На портале ежедневно производят транзакции в несколько млн. рублей, а количество пользователей достигает 10 млн. в сутки.

4. Ingate

Агентство существует с 2000 года. Специализируется на performance-подходе. Разрабатывает и реализует комплексные решения по привлечению клиентов из интернета. Работаем по принципу одного окна: предоставляем широкий спектр digital-услуг, объединяя их в мощный комплекс — performance-стратегию.

В арсенале агентства ведущие эксперты рынка, передовые системы автоматизации, собственные разработки повышения эффективности рекламных кампаний. Отличительной чертой структуры агентства являются отраслевые команды, призванные объединить продажи, производство и клиентский сервис. Всё это позволяет гарантированно достигать результата по каждому проекту и поддерживать высокий уровень качества процессов обслуживания. За время существования агентство реализовало более 4500 успешных проектов; в их числе ведущие российские и международные бренды: Peugeot, Materia Medica, Körting, Philips, Honda, Bosh, Lego.

5. Интернет-агентство «Я.Creations»

В интернет-агентстве «Я.Creations» работают 19 специалистов. Генеральный директор принимает стратегические решения. В его непосредственном подчинении: исполнительный директор, бухгалтер и юрист.

Примечательно то, что PR и маркетинг агентства аутсорсятся в стороннем агентстве. Данный подход позволяет на экспертном уровне освещать деятельность компании и её ключевых лиц. У каждого клиента — свой менеджер, который курирует проект на всех этапах и жизненных циклах: дизайн, веб и мобильная разработки, а также дальнейшее продвижение проекта.

6. BINN

Организационно компания BINN делится на три уровня: руководство компанией → руководство направлениями и проектами → проектные команды Речь не идёт о жёсткой «армейской» иерархии. Каждый сотрудник может обсуждать вопросы напрямую абсолютно с любым коллегой. Генеральный и Исполнительный директоры принимают решения по стратегическим вопросам совместно. Основные направления деятельности компании возглавляют директор по продажам, директор по производству и директор по поддержке. Все они являются «играющими тренерами»: помимо руководства своими отделами сами работают с ключевыми клиентами. Менеджеры по продажам ведут клиента вплоть до заключения договора. Менеджеры проектов и специалисты по продвижению — до полной сдачи работ. Специалисты поддержки — до окончания гарантийного периода или договора поддержки. Для ключевых клиентов созданы постоянные проектные команды. Все процессы в них заточены под потребности и особенности обслуживаемых VIP-клиентов.

7. UPLAB

Digital-агентство Uplab отдает предпочтение комплексным интернет-проектам. Ключевые услуги и сильные стороны: разработка, дизайн, SEO. Наша специализация: (проекты для промышленных компаний). Мы делаем сайты и порталы, спецпроекты, e-commerce, медиабанки, интерактивные презентации для таких компаний, как «Металлоинвест», РУСАЛ, НЛМК, «Базовый Элемент», KPMG и др. Последние проекты: РАЭК, «Алюминиевая Ассоциация», «Группа ГАЗ», ФРИИ).

8. MAGWAI STUDIO

«Магвай» имеет своё устоявшееся кредо: small team — big result. Мы работаем более 10 лет, и за это время была выработана стратегия: небольшой штат профессионалов решает много сложных задач.

Нашей сильной стороной является умный дизайн, который достигается за счёт серьёзной аналитической работы и проектирования. Абсолютно все наши проекты имеют адаптивный дизайн. По нашему мнению, это не просто тенденция, а обязательная опция при разработке современного ресурса.

Ещё одной нашей отличительной особенностью является то, что мы разрабатываем сервисы любой сложности и отлично справляемся с высокотехнологичными решениями для любой сферы бизнеса. И всё это за счёт профессиональной full-stack разработки. Мы успешно работаем с крупными брендами: Epson, Роснефть, СОГАЗ, Medtronic, Hilton, и с известными федеральными компаниями: «Геном Эко», «МНТК», «5 карманов» и т.д. Являемся экспертами в сайтах медицинской тематики. А также входим в топ-100 ведущих рейтингов России в области веб-разработки.

9. Digital G

Структура нашего агентства оптимизирована для предоставления максимальной пользы и оптимальной цены клиенту по соотношению: цена меньше — качество больше. Для этого основные производственные силы были вынесены из Москвы — в столице мы оставили только менеджеров по работе с клиентами. Поэтому можем предложить более приятный ценник, чем многие московские агентства. Каждый сотрудник занимается своим направлением, и мы стараемся, чтобы каждый из них был «звездой» — профессионалом — о чём могут свидетельствовать наши и партнёрские проекты.

Каждого из нас давно хотят в штат другие компании — но мы ценим тот огонь, которым нас зажигают всё новые и новые клиенты. Акцент в нашей работе сделан именно на повышении прибыли клиента. Благодаря тому, что агентство пока небольшое, мы можем пристально курировать стратегию каждой рекламной компании. Быть мобильными и быстро впитывать все инновации. В то время как крупные агентства только начинают о них узнавать, мы уже собираем «первые сливки» для нашего клиента!

10. INOSTUDIO

INOSTUDIO разрабатывает мобильные и веб-решения с 2006 года и является лидером отрасли в ЮФО. Компанией реализовано более 250 проектов для отечественных и зарубежных клиентов. В штате работает 97 высококлассных специалистов.

На сегодняшний день INOSTUDIO работает преимущественно с крупными клиентами и уже партнёрами. Философия работы компании основывается на принципе партнёрства с клиентами, обеспечении определённости и прозрачности в отношениях на всех этапах сотрудничества и использовании эффективных процессов с гарантией качества. Среди клиентов компании: Microsoft, MOJO, Coca-Cola, IBM, Boeing, Virgin, MSCI, ScrumTrek, AgileDays.

11. WEBROVER

Главным приоритетом интернет-проектов на взгляд WEBROVER является «экономика и перспективы бизнеса клиента в цифровой среде».

Первый шаг: ROI, KPI, бизнес-консультирование с привлечением собственных уникальных интеллектуальных ресурсов (в том числе имеющих кандидатские и MBA диссертации) и внешних консультантов (кафедра Цифровой Экономики).

Второе: стратегия на основе патентованной авторской методики, декомпозиция работ с использованием JIRA и последовательное следование методике agile с её аналитическими и ROI/KPI преимуществами. «Некрасивые самолёты не летают», поэтому все 20 лет своей работы мы успешно решаем вопросы UX/UI дизайна. А технологии nginx и «композит» максимально разгоняют наши сервера, поддерживая должную скорость работы курируемых сайтов и сервисов.

12. «БюроБюро»

Эксплуатируем в работе принцип «нетоксичности», в основе которого лежит максимальное облегчение UI и отзывчивость человеческим потребностям пользователей. Проекты «БюроБюро» повышают продажи и упрощают жизнь людей — в этом нам помогают собственные дочерние бизнесы, например: рекламное агентство полного цикла Primax и отдельное AR/VR-направление.

Мы соблюдаем чистоту не только в разрабатываемых интерфейсах, но и в офисе. Поэтому на работе ходим в тапочках.

Мы уважаем аутстаффинг и часто «высаживаем» команды на территорию клиента. Быстрая коммуникация помогает закрывать проекты в короткие сроки и повышает командную эффективность.

У нас действует клиент-контроль. Мы избирательны в проектах и заказчиках.

Агентство как продукт, и у него есть своя целевая аудитория. Этот принцип помогает сосредоточиться на главном — качестве нашей работы.

Наши сотрудники ведут корпоративный Instagram сами. Он отображает реальную жизнь агентства, а не набор картинок из Shutterstock.

13. Digital-агентство «Атвинта»

В 2017 году «Атвинта» взяла курс на решение комплексных задач клиентов. Нашим клиентам не всегда достаточно только разработки или продвижения сайтов, поэтому мы отдаём приоритет комплексному подходу и использованию обширного количества инструментов. Таким образом мы решаем различные задачи:

Автоматизация продаж;

Настройка аналитики;

Продвижение и реклама в социальных сетях;

Настройка контекстной рекламы;

SEO-продвижение и так далее.

В «Атвинте» для этого существуют несколько отделов: отдел продвижения (профильные специалисты, способные решить множество задач по привлечению клиентов), проектный офис (способствует консолидации усилий на высокую клиентоориентированность и решения задач заказчиков), отдел дизайна и разработки (работает в связке с проектным офисом, что помогает создавать продукт, который помогает нашим клиентам).

14. Partmedia

Привет, мы агентство Partmedia. Исповедуем и применяем командный комплексный подход. Вместо отделов мы собираем команды, которые включают всех необходимых специалистов для работы над сайтом: программист, seo-специалист, копирайтер, специалист платной рекламе, контент-менеджер, аналитик. Каждый специалист закрывает свою область. Руководитель команды выступает и как аккаунт, и как проджект. Рутинные задачи помогает решать стажёр. На команду приходится 8–12 проектов (в зависимости от сложности). В среднем на проект уделяется порядка 120 часов.

За счёт такого подхода мы становимся частью компании клиента, словно его личный отдел интернет-маркетинга. Каждый член команды погружен в проект, знает его, как свой. При этом каждая команда — как отдельное государство (свой бюджет, свой набор клиентов, свой график работы), но все работают в рамках общего процесса.

15. Biplane

Наш подход предполагает полное погружение в бизнес-процессы и отлаженный механизм взаимодействия между всеми специалистами агентства. Мы не будем рисовать несбыточные прогнозы и использовать «мёртвые» каналы, потому что отчитываемся за итоговые показатели прибыли.

Аналитики определят приоритетные направления и точки роста;

Специалисты по контексту и SEO дадут рекомендации по рекламным каналам;

Бизнес консультанты подготовят индивидуальное коммерческое предложение с подробным описанием всех этапов;

Менеджер по работе с клиентами познакомит с командой проекта, которая подбирается исходя из целей и задач бизнеса клиента;

Мы предложим автоматизировать рутинные процессы, перейдя на электронный документооборот, а также встретиться с руководством для обсуждения глобальных вопросов и перспектив сотрудничества;

После согласования всех деталей наш механизм, схему которого вы можете видеть на картинке, включает полную мощность и следует заданным координатам.

16. Студия «Клондайк»

Студия «Клондайк» — комплексный интернет-маркетинг на результат! Зачем ходить по рынку — выгодно закупать всё в одном месте! Главная наша структурная особенность в том, что под большие проекты мы собираем отдельные команды, своего рода студии в студии. Это позволяет получить отличные результаты в комплексных проектах.

17. ADN Digital Studio

Сильная сторона ADN Digital Studio — проектирование, фронтенд и вдумчивый подход к визуализации. Мы погружаемся в проекты с головой, тестируем десятки гипотез перед тем, как предложить финальную концепцию. Студия специализируется на digital-проектах, где нужен здоровый креатив — так, например, появились на свет промо-кампании для телеканала Discovery или сайт проекта Московского Метрополитена.

Также наша визитная карточка — великолепные авторские иллюстрации. Команда ADN — это дизайнеры, иллюстраторы, frontend- и backend-разработчики, проектировщики, аналитики и специалисты по контенту. Все под неусыпным контролем харизматичного продакшн-директора. Известные клиенты: «Технониколь», Discovery Channel, Petrolube, iVengo Mobile, Stendeco.

18. Webit

Webit на рынке уже 13 лет, а началось всё с создания сайтов. Затем SEO-продвижение стало набирать обороты, а появившимся заказчикам в интернете нужны были свои клиенты, так начал развиваться SEO-отдел.

Сейчас агентство комплексно подходит к развитию бизнеса клиента: настраивает сквозную аналитику, разрабатывает маркетинговую стратегию продвижения, а SEO, контекст и другие услуги и собственные сервисы использует в качестве инструментов для достижения результатов.

Цель агентства не продать конкретную услугу, а сделать так, чтобы у клиента были заказчики и развивался бизнес.

19. Heads and Hands

Компания занимается разработкой комплексных веб-сервисов и мобильных приложений, которые помогают бизнесу клиента развиваться.

Heads and Hands не работает с фрилансерами на сложных digital-проектах. Это одна из наших фишек и часть бизнес-модели компании. Для большого проекта нужна сплочённая команда, которая уже на входе обладает пулом необходимых знаний, который позволит предложить решение любому заказчику. Это значит, что для многих решений на проектах требуется наработанная экспертиза каждого члена команды. Работая с фрилансерами, наращивать компетенцию не просто сложно — практически невозможно. Поэтому бизнес-модель Heads and Hands строится на вложении в собственную команду и наращивание экспертизы внутри компании.

С момента основания компании в 2012 году команда компании выросла до более чем 60 специалистов в своих сферах. Проекты ведутся слаженной командой профессионалов, которые уже более 3 лет работают вместе, постоянно накапливая экспертизу.

20. WP Media

Агентство WP Media выросло из издательства, поэтому фактически компания состоит из двух частей — агентства и издательства. Такое прошлое помогает нам хорошо ориентироваться на рынке интернет-рекламы, мы знаем, что это и как устроено изнутри, и понимаем весь процесс ценообразования на основные рекламные продукты.

Наличие собственных сайтов обязывает нас иметь в штате специалистов по SEO, редакторов и программистов. Этот же факт помогает нам решать потребности агентства: если нашему клиенту требуется разработка какого-то сложного раздела или качественные тексты, то мы задействуем внутренние резервы. Так как сотрудники работают в компании на постоянной основе, то они хорошо понимают все нюансы сферы и более профессиональны, по сравнению с фрилансерами.

Ещё у нас есть собственный медиабаинг, работающий по среднему сегменту сайтов, и, в отличии от конкурентов, покупающий сразу несколько форматов рекламы: медийную, интеграции, статьи.

21. «Вэбест»

Ключевым моментом в разработке проектов «Вэбест» является проведение маркетинговых исследований и разработка ресурса под потребности ЦА. Понимание конъюнктуры рынка, анализ деятельности конкурентов, выявление потребительских предпочтений, позволяют принимать эффективные управленческие решения.