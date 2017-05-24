Компания Unilever и агентство Initiative запустили рекламную кампанию в поддержку бренда Cif

Каждое воскресенье в 13:00 ведущие шоу Настасья Самбурская и Юлия Минаковская помогают героям программы избавиться от ненужных вещей, очистить дом от пыли и грязи, и в этом им помогает чистящее средство Cif.

В рамках интеграции бренда ведущие рассказывают и показывают героям программы, как пользоваться CIf, а зрители могут увидеть результат применения чистящего средства и убедиться в его эффективности.

В программе также появляется спонсорская заставка CIF и динамический логотип, направляющий телезрителей на брендированную страницу проекта на сайте телеканала «Пятница» -https://uborka.friday.ru.

Диджитал-поддержка кампании реализована совместно с агентством Havas Digital - запущен специальный сайт http://www.cif-friday.ru/, где пользователи могут пройти увлекательный тест, с чего начать новую жизнь, прочитать статьи об уборке, поучаствовать в гаражной распродаже, став участником конкурса «С чистого листа». Для этого нужно разместить фотографию вещи, которая уже не нужна и от которой хотелось бы избавиться на безвозмездной основе, и написать интересную историю о том, что связывает участника с этой вещью. Призы, за которые борются участники конкурса - электронный подарочный сертификат «Эльдорадо» на 30 тысяч рублей и годовые наборы СIF. Для тех, кто хочет приобрести средства СIF, можно прямо со страницы проекта перейти на страницы онлайн-магазинов, где продается вся линейка чистящих средств.

«Эффективное использование нескольких медиаканалов в рамках одной кампании, правильно выбранная ТВ-площадка и формат интеграции бренда в телевизионный контент, активная диджитал-поддержка проекта позволяют нам достичь максимально качественного контакта с целевой аудиторией, а также усилить ассоциацию бренда CIF как незаменимого помощника по дому, вдохновляющего на перемены к лучшему», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative.