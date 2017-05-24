Новости компаний

Компания Unilever и агентство Initiative запустили рекламную кампанию в поддержку бренда Cif

Компания Unilever и агентство Initiative запустили рекламную кампанию в поддержку бренда Cif

Каждое воскресенье в 13:00 ведущие шоу Настасья Самбурская  и Юлия Минаковская помогают героям программы избавиться от ненужных вещей, очистить дом от пыли и грязи, и в этом им помогает чистящее средство Cif. 

В рамках интеграции бренда ведущие рассказывают и показывают героям программы, как пользоваться  CIf, а зрители могут увидеть результат применения чистящего средства и убедиться в его эффективности.

В программе также появляется спонсорская заставка CIF и динамический логотип, направляющий телезрителей  на брендированную страницу  проекта на сайте телеканала «Пятница» -https://uborka.friday.ru.

Диджитал-поддержка кампании реализована совместно с агентством Havas Digital - запущен специальный сайт http://www.cif-friday.ru/, где пользователи  могут пройти увлекательный тест, с  чего начать новую жизнь,  прочитать статьи об уборке,  поучаствовать в  гаражной распродаже, став участником конкурса «С чистого листа». Для этого нужно разместить фотографию вещи,  которая уже не нужна и от которой хотелось бы избавиться на безвозмездной основе,  и написать  интересную историю о том,  что связывает участника с этой  вещью.   Призы, за которые борются  участники конкурса  -  электронный подарочный сертификат «Эльдорадо» на 30 тысяч рублей и  годовые наборы СIF.  Для тех, кто хочет приобрести средства СIF,  можно прямо со страницы проекта перейти на страницы онлайн-магазинов, где продается  вся линейка чистящих средств.

«Эффективное использование нескольких медиаканалов в рамках одной кампании,  правильно выбранная ТВ-площадка и формат интеграции бренда в телевизионный контент, активная диджитал-поддержка проекта позволяют нам достичь максимально качественного контакта с целевой аудиторией, а также усилить ассоциацию бренда CIF  как незаменимого  помощника по дому, вдохновляющего на перемены к лучшему»,  - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative.

25.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.
Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

25.05.2017 - 13:45
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация