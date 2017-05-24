Фестиваля Серебряный Меркурий

Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» пройдет в 17-й раз в Москве с 6 по 8 июня 2017 года.

В программе фестиваля:

Конкурс рекламных и маркетинговых проектов на Премию «Серебряный Меркурий». Среди участников: рекламные агентства, их клиенты, благотворительные фонды и государственные организации.

120 часов лекций, мастер-классов и дискуссий 180 ведущих рекламистов и маркетологов России в рамках 44 секций, охватывающих все актуальные направления и тренды рекламы и маркетинга, кино, театра, литературы, современного искусства и архитектуры

Выставка рекламных технологий

«Музей мемов», в котором будут представлены такие образы, как Упоротый лис и Ждун.

Экспозиция плакатов, приуроченная к 20-летию плаката, ставшего мемом - «Жизнь удалась».

Ночные музыкальные вечеринки.

В этом году фестиваль «Серебряный Меркурий» пройдет на площадке 4000 квадратных метров в TESLA PLACE.

Участники:

Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен

Олег Прусаков, заместитель руководителя Роспотребнадзора

Марк Завадский, генеральный директор Aliexpress

Дмитрий Степанов, директор по маркетингу Яндекс

Илья Кретов, генеральный директор eBay

Андрей Горянов, руководитель русской службы BBC

Андрей Губайдуллин, креативный директор и совладелец РА «Восход»

граф Жак фон Полье, директор креативного отдела Петродворцового часового завода «Ракета»

Александр Попов, президент РАМУ

и другие.

О Фестивале «Серебряный меркурий».

Миссия фестиваля – обучение, развитие, вдохновение и экспертная оценка рекламных и маркетинговых кампаний.

Конкурс «Серебряный меркурий» охватывает весь спектр рекламы по различным бизнес-направлениям.

Победители Премии “Серебряный Меркурий” могут подать свои проекты на конкурс The Globes Awards, организуемый Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы с 2009 года в России эксклюзивно представляет “Серебряный Меркурий”.

Жюри фестиваля – 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга. По оценке Mediascope доля затрат на рекламу в 2016 году компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, а по экспертной оценке АКАР материальный портфель жюри фестиваля составляет 115 200 000 000 рублей. «Серебряный Меркурий» - единственный в мире конкурс, который официально публикует все оценки членов жюри рекламным кампаниям - номинантам Премии.

Фестиваль открыт для всех. Подготовлены насыщенная 3-х дневная деловая и ночная развлекательная программы, ориентированные и на профессионалов рынка, и на начинающих рекламщиков, и на частных зрителей - ценителей и поклонников рекламной индустрии.

Адрес: TESLA PLACE, ш.Энтузиастов, д.5. (7 минут от метро Площадь Ильича и Римская)

Дата: 6 июня 10:00 - 8 июня 22:00

Аккредитация для СМИ: по e-mail: pr@silvermercury.ru, по тел.: +79057676736

или на сайте фестиваля: http://program.silvermercury.ru/pressa