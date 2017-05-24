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Фестиваля Серебряный Меркурий

Фестиваля Серебряный Меркурий

Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» пройдет в 17-й раз в Москве с 6 по 8 июня 2017 года.

В программе фестиваля:

Конкурс рекламных и маркетинговых проектов на Премию «Серебряный Меркурий».  Среди участников: рекламные агентства, их клиенты, благотворительные фонды и государственные организации.

120 часов лекций, мастер-классов и дискуссий 180 ведущих рекламистов и маркетологов России в рамках 44 секций, охватывающих все актуальные направления и тренды рекламы и маркетинга, кино, театра, литературы, современного искусства и архитектуры

  • Выставка рекламных технологий
  • «Музей мемов», в котором будут представлены такие образы, как Упоротый лис и Ждун.
  • Экспозиция плакатов, приуроченная к 20-летию плаката, ставшего мемом - «Жизнь удалась».
  • Ночные музыкальные вечеринки.

В этом году фестиваль «Серебряный Меркурий» пройдет на площадке  4000 квадратных метров в TESLA PLACE.

Участники:

  • Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету
  • Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен
  • Олег Прусаков, заместитель руководителя Роспотребнадзора
  • Марк Завадский, генеральный директор Aliexpress
  • Дмитрий Степанов, директор по маркетингу Яндекс
  • Илья Кретов, генеральный директор eBay
  • Андрей Горянов, руководитель русской службы BBC
  • Андрей Губайдуллин, креативный директор и совладелец РА «Восход»
  • граф Жак фон Полье, директор креативного отдела Петродворцового часового завода «Ракета»
  • Александр Попов, президент РАМУ

и другие.

О Фестивале «Серебряный меркурий».

Миссия фестиваля – обучение, развитие, вдохновение и экспертная оценка рекламных и маркетинговых кампаний.

Конкурс «Серебряный меркурий» охватывает весь спектр рекламы по различным бизнес-направлениям.

Победители Премии “Серебряный Меркурий” могут подать свои проекты на конкурс The Globes Awards, организуемый Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы с 2009 года в России эксклюзивно представляет “Серебряный Меркурий”.

Жюри фестиваля – 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга. По оценке Mediascope доля затрат на рекламу в 2016 году компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, а по экспертной оценке АКАР материальный портфель жюри фестиваля составляет 115 200 000 000 рублей. «Серебряный Меркурий» - единственный в мире конкурс, который официально публикует все оценки членов жюри рекламным кампаниям - номинантам Премии.

Фестиваль открыт для всех. Подготовлены насыщенная 3-х дневная деловая и ночная развлекательная программы, ориентированные и на профессионалов рынка, и на начинающих рекламщиков, и на частных зрителей - ценителей и поклонников рекламной индустрии.

Адрес: TESLA PLACE, ш.Энтузиастов, д.5. (7 минут от метро Площадь Ильича и Римская)

Дата: 6 июня 10:00 - 8 июня 22:00

Аккредитация для СМИ: по e-mail: pr@silvermercury.ru, по тел.: +79057676736

или на сайте фестиваля: http://program.silvermercury.ru/pressa

25.05.2017

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