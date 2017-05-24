Фестиваля Серебряный Меркурий

Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» пройдет в 17-й раз в Москве с 6 по 8 июня 2017 года.
В программе фестиваля:
Конкурс рекламных и маркетинговых проектов на Премию «Серебряный Меркурий». Среди участников: рекламные агентства, их клиенты, благотворительные фонды и государственные организации.
120 часов лекций, мастер-классов и дискуссий 180 ведущих рекламистов и маркетологов России в рамках 44 секций, охватывающих все актуальные направления и тренды рекламы и маркетинга, кино, театра, литературы, современного искусства и архитектуры
- Выставка рекламных технологий
- «Музей мемов», в котором будут представлены такие образы, как Упоротый лис и Ждун.
- Экспозиция плакатов, приуроченная к 20-летию плаката, ставшего мемом - «Жизнь удалась».
- Ночные музыкальные вечеринки.
В этом году фестиваль «Серебряный Меркурий» пройдет на площадке 4000 квадратных метров в TESLA PLACE.
Участники:
- Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету
- Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен
- Олег Прусаков, заместитель руководителя Роспотребнадзора
- Марк Завадский, генеральный директор Aliexpress
- Дмитрий Степанов, директор по маркетингу Яндекс
- Илья Кретов, генеральный директор eBay
- Андрей Горянов, руководитель русской службы BBC
- Андрей Губайдуллин, креативный директор и совладелец РА «Восход»
- граф Жак фон Полье, директор креативного отдела Петродворцового часового завода «Ракета»
- Александр Попов, президент РАМУ
и другие.
О Фестивале «Серебряный меркурий».
Миссия фестиваля – обучение, развитие, вдохновение и экспертная оценка рекламных и маркетинговых кампаний.
Конкурс «Серебряный меркурий» охватывает весь спектр рекламы по различным бизнес-направлениям.
Победители Премии “Серебряный Меркурий” могут подать свои проекты на конкурс The Globes Awards, организуемый Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы с 2009 года в России эксклюзивно представляет “Серебряный Меркурий”.
Жюри фестиваля – 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга. По оценке Mediascope доля затрат на рекламу в 2016 году компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, а по экспертной оценке АКАР материальный портфель жюри фестиваля составляет 115 200 000 000 рублей. «Серебряный Меркурий» - единственный в мире конкурс, который официально публикует все оценки членов жюри рекламным кампаниям - номинантам Премии.
Фестиваль открыт для всех. Подготовлены насыщенная 3-х дневная деловая и ночная развлекательная программы, ориентированные и на профессионалов рынка, и на начинающих рекламщиков, и на частных зрителей - ценителей и поклонников рекламной индустрии.
Адрес: TESLA PLACE, ш.Энтузиастов, д.5. (7 минут от метро Площадь Ильича и Римская)
Дата: 6 июня 10:00 - 8 июня 22:00
Аккредитация для СМИ: по e-mail: pr@silvermercury.ru, по тел.: +79057676736
или на сайте фестиваля: http://program.silvermercury.ru/pressa
Комментарии
Написать комментарий