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Общественная палата РФ получит мощный медийный ресурс

Общественная палата РФ получит мощный медийный ресурс

Руководитель одного из самых крупных медиахолдингов страны, известный медиа-менеджер, Генеральный директор ЗАО «Русская Медиагруппа» Роман Саркисов идет в Общественную Палату РФ, чтобы отвечать за направление «Развитие информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций».

О своей работе в Общественной Палате РФ и миссии  «Русской Медиагруппы» Роман Саркисов сказал:

«Моя основная деятельность в составе ОП РФ, в первую очередь, будет заключаться в информационной поддержке общественных организаций, представители которых войдут в новый состав, а также в поддержке инициатив и проектов общественных организаций, работающих с Общественной Палатой.

Команда «Русской Медиагруппы» чувствует огромную социальную ответственность перед нашими слушателями и зрителями. Мы формируем культурно-информационную политику, ежедневно общаясь с аудиторией, которая равна трем четвертям населения России. Наши эфиры слушают миллионы людей, которые нам доверяют. Наш флагманский бренд - «Русское радио» - в течение 21-го года популяризировало русскую музыку, вышло за рамки музыкального формата, и теперь популяризирует и русскую культуру.

В конце прошлого года «Русская Медиагруппа» взяла курс на организацию единых культурных пространств. Ежегодно мы проводим большое количество акций и мероприятий, которых становится все больше. Мы объединяем русских и русскоговорящих людей, которые живут вдали от Родины, и даем им чувство родного пространства. Поэтому каждую акцию и мероприятие, которое мы проводим, можно назвать социальными».

Среди основных направлений деятельности, которыми будет заниматься в Общественной
Палате РФ Роман Саркисов – информационное обеспечение работы НКО и размещение социальной рекламы НКО в СМИ, вовлечение прессы в благотворительные и социальные программы, установление эффективного взаимодействия отраслевых союзов и СМИ, отражение в информационном пространстве таких актуальных для общества проблем, как занятость, развитие предпринимательской активности, пропаганда здорового образа жизни и спорта, содействие СМИ и блогерам в развитии их деятельности, организация конкурсов для прессы, защита интересов СМИ от неправовых действий, содействие в урегулировании социальных конфликтов в цепочке власть-СМИ-граждане и т.д.

В Общественной Палате РФ Роман Саркисов будет выступать от лица некоммерческой организации "Фонд поддержки социальных и информационных программ государственных ведомств «Народная инициатива». Фонд, основанный в 2003 году, занимается разработкой и реализацией различных социально-информационных программ.  Экспертную поддержку организации  осуществляют отраслевые, общественные и государственные ведомства. Основная цель реализуемых Фондом проектов - создание стабильной социальной среды, а также изменение отношения в обществе к таким проблемам как состояние окружающей среды, безработица, пропаганда здорового образа жизни, развитие благотворительности и др.   

«Фонд "Народная Инициатива", с которым мы сотрудничаем уже несколько лет  - одна из немногих организаций, умеющих профессионально и эффективно реализовывать социальные проекты.  Мы искренне хотим, чтобы о деятельности Общественной Палаты, узнало, как можно больше россиян по всей стране. У нас есть все возможности учитывать региональную специфику и привлекать к организации проектов региональные СМИ, что позволит эффективно развивать проекты Общественной Палаты и быть максимально полезными в реализации общественных инициатив», - подчеркнул Роман Саркисов.

Биографическая справка:

Роман Александрович Саркисов родился 11 ноября 1977г.

  • 2006 г. – работа на телеканале 2×2.
  • 2008 г. – Генеральный директор телеканала 2×2.
  • 2009 г. – Генеральный директор телеканала MTV Россия.
  • 2013 г. – работа на телеканале СТС.
  • 2014 г.  – Генеральный директор телеканала СТС Love.
  • 2014-2015 гг.– Генеральный директор ООО «Красный квадрат».
  • в декабре 2015 года стал Генеральным директором ЗАО «Русская  Медиагруппа» (в составе : «Русское Радио», радио MAXIMUM, радио Хит FM, радио DFM, радио Monte Carlo, телеканалы RU.TV и HITV).

25.05.2017

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