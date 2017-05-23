"Ищем новую звезду": новая промо-акция от детских готовых завтраков Kosmostars

Если ваш ребенок любит рисовать, а особенно, инопланетян, то конкурс «Ищем новую звезду» от Kosmostars – точно для вас.

Принять участие в акции самого «космического» бренда детских готовых завтраков могут родители вместе с детьми от 6-ти до 12-ти лет. Для этого нужно попросить ребенка нарисовать инопланетянина на коробке Kosmostars. Фото юного художника вместе с его работой нужно выложить в одну из социальных сетей: www.vk.com, www.ok.ru или www.instagram.com с хештегом #космостарс. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года.

Каждый участник акции получит гарантированный приз – подписку «Детская» в онлайн-кинотеатре Megogo.net, а изображения 6 победителей и их рисунков будут напечатаны на упаковках готовых завтраков Kosmostars, которые поступят в открытую продажу. В настоящее время конкурсное жюри рассмотрело более 500 работ и уже назвало имя первого счастливчика. Им стал шестилетний Александр Ртищев из города Ефремов Тульской области. Спешите стать звездой и вы!

Готовый завтрак Kosmostars компании «Нестле» – это полезный, быстрый и вкусный способ получить заряд позитива и энергии для будущих космонавтов. Медовые звездочки из цельных злаков содержат витамин, которые помогают развивать сообразительность, и кальций, необходимый в детском и подростковом возрасте. Участвуйте в акции «Ищем новую звезду» от бренда готовых завтраков Kosmostars и воплощайте мечты в реальность!