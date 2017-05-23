В России запускается общенациональный медицинский телеканал "Доктор"

1 июля компания «Цифровое Телевидение» (ВГТРК/Ростелеком) начинает вещание нового познавательного телеканала о медицине «Доктор». Канал будет доступен в кабельных, спутниковых и мультисервисных сетях операторов по всей стране, включая такие крупные сети, как «Ростелеком», «НТВ Плюс», «Акадо» на аудиторию более 20 миллионов человек.

Телеканал «Доктор» входит в линейку познавательных телеканалов «Цифрового Телевидения» («Моя Планета», «Наука», «История» и др.) и полностью посвящен проблематике медицины и здоровья.

«Телеканал «Доктор» – это первый опыт в России говорить серьезно о медицине со специалистами мирового уровня на аудиторию всей страны. Тема здоровья касается каждого, и это не просто условие долгой жизни, а признак успешного, образованного, современного человека. Мы очень надеемся, что с помощью телеканала "Доктор" россияне узнают много нового о медицине и культуре здоровья, и будут более внимательно относиться к себе и своим близким», – комментирует главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, руководитель научного направления телеканала и ведущая канала «Россия 24».

Эфир телеканала «Доктор» состоит из программ собственного производства. Это более 15 линеек документальных фильмов и специальных репортажей, а также студийный блок - интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии. Студийный комплекс телеканала «Доктор», один из самых современных телевизионных комплексов в центре Москвы, включает 2 подготовленные студийные зоны для записи различных форматов передач. В нынешнем году к производству и эфиру планируется более 350 часов премьерного собственного контента.

Здоровье — самая актуальная тема для большинства россиян. По данным социологических опросов, здоровье находится на 1-м месте среди характеристик качества жизни (данные ВЦИОМ), а 44% опрошенных больше всего беспокоятся о самочувствии родных и близких (данные MOMRI).

В то же время люди мало знают о возможностях российских и мировых клиник и научных центров, а прорывные медицинские идеи не всегда доходят до практического применения из-за отсутствия широкого освещения.

«Мы создаем телеканал «Доктор» как один из самых ответственных и серьезных медиапроектов на российском телевидении. Перспективы этого направления, как и телемедицины в целом, обширны и мы будем развивать его через качественный контент, серьезную экспертизу и ответственность. Сейчас, с развитием культуры здоровья, тема практической медицины становится актуальной для все большей аудитории, и телеканал «Доктор» сможет удовлетворить этот спрос», – рассказывает Дмитрий Медников, председатель совета директоров компании «Цифровое Телевидение».

В гостях в студии телеканала уже побывали такие знаменитые врачи, как: хирург Алексей Чжао, ревматолог Евгений Насонов, трансплантолог Сергей Готье, педиатр Александр Румянцев, хирург Алексей Шабунин, уролог Андрей Карпин, детский хирург-онколог Тимур Шароев и многие другие. Документальные проекты и циклы снимаются в ведущих клиниках России, отдельные линейки посвящены военной медицине, в том числе, в местах боевых действий.

С 1 июля канал «Доктор» будет доступен для 20 миллионов жителей России и стран СНГ в сетях операторов платного телевидения. Распространением «Доктора» занимается компания «Сигнал Медиа» – эксклюзивный дистрибьютор телеканалов «Цифрового Телевидения». Продажу рекламных возможностей канала и спонсорских пакетов осуществляет рекламное агентство «Страна Онлайн».