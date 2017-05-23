Молочные реки и фруктовые берега в новом ролике бренда "ФрутоНяня"

Бренд детского питания «ФрутоНяня» и рекламное агентство DDB в игровой форме рассказали о том, как делаются молочные продукты «ФрутоНяня» в своем новом ролике.

Вместе с папой, мамой и двумя малышами зритель совершает путешествие, в котором подробно узнает, как производятся вкусные молочные продукты «ФрутоНяня».

Во время поездки по специально созданному игрушечному миру, пластиковый грузовичок превращается в настоящий молоковоз. Он переносит зрителей сначала в поля и луга, где пасутся коровы, дающие свежее молоко, потом во фруктовые сады, где собираются сочные спелые фрукты, и, наконец, на завод, где на новом современном оборудовании производятся вкусные и полезные молочные продукты бренда «ФрутоНяня».

Креативная идея ролика была разработана агентством SLAVA. В дальнейшем командой DDB была добавлена фирменная шутка папы в конце истории и организовано производство ролика с привлечением продакшен-компании Ball-Park.

Команда:

АО «ПРОГРЕСС»

Директор по маркетингу Анна Иванова

Старший бренд-менеджер Мария Щелокова

Бренд-менеджер Роман Щукин

DDB

Креатив: Дарья Родчер, Александра Полякова, Наталья Хлестакова, Полина Чернова

Аккаунты: Симонова Юлия, Татьяна Гурина

Продюсер: Ася Григорян

Стратег: Мария Кузнецова

Продакшен: Ball-Park

Режиссер: Babak Goodazi

Оператор: Леван Капанадзе

Продюсеры: Ольга Янкевич, Антон Замахин, Викентий Чевтаев

Композитор: Виктор Ламм