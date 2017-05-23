Молочные реки и фруктовые берега в новом ролике бренда "ФрутоНяня"
Бренд детского питания «ФрутоНяня» и рекламное агентство DDB в игровой форме рассказали о том, как делаются молочные продукты «ФрутоНяня» в своем новом ролике.
Вместе с папой, мамой и двумя малышами зритель совершает путешествие, в котором подробно узнает, как производятся вкусные молочные продукты «ФрутоНяня».
Во время поездки по специально созданному игрушечному миру, пластиковый грузовичок превращается в настоящий молоковоз. Он переносит зрителей сначала в поля и луга, где пасутся коровы, дающие свежее молоко, потом во фруктовые сады, где собираются сочные спелые фрукты, и, наконец, на завод, где на новом современном оборудовании производятся вкусные и полезные молочные продукты бренда «ФрутоНяня».
Креативная идея ролика была разработана агентством SLAVA. В дальнейшем командой DDB была добавлена фирменная шутка папы в конце истории и организовано производство ролика с привлечением продакшен-компании Ball-Park.
Команда:
АО «ПРОГРЕСС» Директор по маркетингу Анна Иванова Старший бренд-менеджер Мария Щелокова Бренд-менеджер Роман Щукин
DDB Креатив: Дарья Родчер, Александра Полякова, Наталья Хлестакова, Полина Чернова Аккаунты: Симонова Юлия, Татьяна Гурина Продюсер: Ася Григорян Стратег: Мария Кузнецова Продакшен: Ball-Park Режиссер: Babak Goodazi Оператор: Леван Капанадзе Продюсеры: Ольга Янкевич, Антон Замахин, Викентий Чевтаев Композитор: Виктор Ламм
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