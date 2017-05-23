Креатив

Молочные реки и фруктовые берега в новом ролике бренда "ФрутоНяня"

Молочные реки и фруктовые берега в новом ролике бренда &quot;ФрутоНяня&quot;

Бренд детского питания «ФрутоНяня» и рекламное агентство DDB в игровой форме рассказали о том, как делаются молочные продукты «ФрутоНяня» в своем новом ролике.

Вместе с папой, мамой и двумя малышами зритель совершает путешествие, в котором подробно узнает, как производятся вкусные молочные продукты «ФрутоНяня».

Во время поездки по специально созданному игрушечному миру, пластиковый грузовичок превращается в настоящий молоковоз. Он переносит зрителей сначала в поля и луга, где пасутся коровы, дающие свежее молоко, потом во фруктовые сады, где собираются сочные спелые фрукты, и, наконец, на завод, где на новом современном оборудовании производятся вкусные и полезные молочные продукты бренда «ФрутоНяня».

Креативная идея ролика была разработана агентством SLAVA. В дальнейшем командой DDB была добавлена фирменная шутка папы в конце истории и организовано производство ролика с привлечением продакшен-компании Ball-Park.

Команда:

АО «ПРОГРЕСС»
Директор по маркетингу Анна Иванова
Старший бренд-менеджер Мария Щелокова
Бренд-менеджер Роман Щукин 

DDB
Креатив: Дарья Родчер, Александра Полякова, Наталья Хлестакова, Полина Чернова
Аккаунты: Симонова Юлия, Татьяна Гурина
Продюсер: Ася Григорян
Стратег: Мария Кузнецова
Продакшен: Ball-Park
Режиссер: Babak Goodazi
Оператор: Леван Капанадзе
Продюсеры: Ольга Янкевич, Антон Замахин, Викентий Чевтаев
Композитор: Виктор Ламм

24.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
6 майских тезисов о креативности в рекламе6 майских тезисов о креативности в рекламе
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.05.2017 - 12:02
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация