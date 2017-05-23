С 22 мая в крупных городах России начала появляться наружная реклама в рамках новой кампании РБК, заметил TJ. В РБК подтвердили, что запустили федеральную рекламную кампанию в 14 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске, Иркутске, Воронеже, Сочи, Краснодаре, Волгограде и Екатеринбурге. В 11 из них рекламу показывают в аэропортах.

Билборды находятся на ключевых магистралях, а в Москве и Петербурге используются афиши и медиафасады там, где идут оживлённые пешеходные потоки. Всего используется 1044 носителя, в основе кампании лежат три слогана: «Тысячи новостей в день. Главные — на РБК», «Курсы меняются, РБК остаётся» и «В любой непонятной ситуации идите на РБК».

По словам директора по маркетингу РБК, рекламная кампания приурочена к датам экономического форума в Санкт-Петербурге (проходит с 1 по 3 июня) и «титульному» июньскому номеру журнала РБК.

"Мы рассказываем о ценностях бренда для тех, кто уже знает РБК, и для тех, кто его пока не читает. Мы делаем акцент на наших сильных сторонах — экспертизе РБК в отборе и объяснении самых важных новостей, удобном для пользователей формате подачи этого контента на разных платформах. Адресная программа выстроена так, чтобы донести наши сообщения до нескольких целевых аудиторий, включая рекламодателей и представителей экономически активного населения страны."

Андрей Сикорский, директор по маркетингу РБК

Руководство холдинга РБК ведёт переговоры о его продаже: потенциальным покупателем выступает владелец группы ЕСН Григорий Берёзкин. В начале мая подконтрольная его группе компания подала ходатайство в ФАС на покупку РБК. В случае одобрения сделки Берёзкин планирует объединить РБК и «Комсомольскую правду» в единый медиахолдинг.