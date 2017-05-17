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ЛИКВИ МОЛИ на автобусах ПТК презентует масла нового поколения

ЛИКВИ МОЛИ на автобусах ПТК презентует масла нового поколения

Компания ЛИКВИ МОЛИ на автобусах ПТК проводит рекламную кампанию – «Для тех, кто ценит самое лучшее!».

ЛИКВИ МОЛИ (Liqui Moly) — инновационная и динамично развивающаяся немецкая компания, прочно удерживающая лидирующие позиции на рынке моторных масел и автохимии. Ассортимент выпускаемой продукции ЛИКВИ МОЛИ включает полный комплекс смазочных материалов: моторные и трансмиссионные масла, профессиональная автохимия, средства по уходу за автомобилем и многое другое. В текущей рекламной кампании ЛИКВИ МОЛИ сосредоточилась на продвижении моторных масел нового поколения Moligen, включающую в себя линейку моторных масел со стандартной и сниженной вязкостью и отдельную защитную присадку.

Основное внимание на макете все же сосредотачивается на хорошо узнаваемом логотипе известного бренда, а уже потом взгляд переходит к деталям. Это вполне оправдано – рассматривая конкретный товар, мы все же большее предпочтение отдадим тому, чья марка признана автомобилистами всего мира и является авторитетом в данном направлении.

Транзитная реклама уже давно полюбилась рекламодателям, выпускающим товары для автолюбителей и профессионалов отрасли. Пожалуй, никакой другой рекламоноситель не способен так прямо обращаться к автомобилистам, как реклама на автобусах, которые находятся в одном потоке с аудиторией заказчика. Соперничать с ним сможет разве что реклама на автозаправке.

В качестве партнера по рекламе на автобусах ЛИКВИ МОЛИ выбирает ПТК с широкой маршрутной сетью, большим выбором типов автобусов и оперативностью в работе. Так как информация заказчика предназначена конкретному кругу лиц – автомобилистам, для размещения макета был выбран только задний борт, который обращен непосредственно к аудитории рекламодателя.

География размещения - Санкт-Петербург.

18.05.2017

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