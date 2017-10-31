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На автобусах ПТК – одна из крупнейших сетей общественного питания

На автобусах ПТК – одна из крупнейших сетей общественного питания

Рекламная кампания «Теремка», безусловно, не ставит целью познакомить публику со своим форматом и брендом.

Компания, которая почти 20 лет работает на рынке fast casual, уже хорошо знакома петербуржцам. Поэтому реклама нацелена на привлечение внимания к новому ресторану в Красносельском районе – для  ее размещения выбраны именно те маршруты, что проходят в непосредственной близости от рекламируемого объекта.

Для максимально широкого охвата аудитории был выбран формат полного брендирования автобусов ПТК. Такой выбор обусловлен тем, что «Теремок» позиционирует себя как ресторан для разного потребителя – сюда заходят и студенты, и офисные работники, и люди с высокими доходами, которым хочется поесть вкусной домашней пищи.  

На макете заказчика изображено несколько традиционно считающихся русскими блюд. Это блины и, конечно, борщ! А уже в виде стикеров на нейтральном фоне зритель найдет хорошо знакомые и оформленные точно как в ресторанах слоганы. Таким образом, можно сделать вывод, что реклама больше рассчитана на «своего» клиента, который в новом месте будет рад встрече с проверенным другом. С другой стороны, свежесть макета и его простота привлекут и новых гостей, способных оценить порядочность и честность, отсутствие заморозки и консервантов, отменный вкус блюд, приготовленных мастерами!  

География размещения - Санкт-Петербург.

01.11.2017

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